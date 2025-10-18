Desarticulada una banda asentada en Madrid que robó en 38 viviendas del norte peninsular

La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación 'Spyhole', una banda especializada en el robo en viviendas habitadas a la que se atribuyen al menos 38 asaltos cometidos en la mitad norte peninsular. La organización, con base en la Comunidad de Madrid, habría causado un perjuicio económico estimado en 150.000 euros a las víctimas.

Según fuentes del instituto armado, los tres detenidos se desplazaban desde Madrid a distintas provincias, donde asaltaban varias viviendas antes de regresar a su domicilio. Para evitar ser descubiertos, ocultaban las joyas y objetos de valor en caletas y dobles fondos de los vehículos que utilizaban, dificultando así su detección en posibles controles.

Un grupo altamente planificado

La investigación se inició tras varios robos en viviendas habitadas en localidades de la provincia de Lugo. Los agentes comprobaron que el grupo operaba con un modus operandi preciso:

Asaltaban las últimas plantas de los edificios y siempre en horario diurno.

y siempre en horario diurno. Forzaban el sistema de cierre de las puertas y extraían la mirilla para acceder al interior.

Actuaban con el rostro cubierto, vestimenta oscura y guantes.

Solo se interesaban por dinero, joyas y objetos de lujo fácilmente transportables.

Los ladrones analizaban previamente las medidas de seguridad y las rutinas de los moradores, lo que evidenciaba una planificación sofisticada. Los objetos sustraídos, principalmente joyas con valor económico y sentimental, eran vendidos de forma inmediata tras los asaltos.

Vehículos y teléfonos a nombre de terceros

El grupo utilizaba vehículos contratados a través de una plataforma de servicios de suscripción, a nombre de una segunda empresa no directamente vinculada a ellos, para dificultar su identificación. Ante el avance de las pesquisas, cambiaron su método y comenzaron a usar coches registrados a nombre de terceros.

Asimismo, los miembros de la banda se comunicaban mediante teléfonos asociados a personas del entorno familiar, que renovaban con frecuencia para entorpecer la investigación policial.

Detención en Burgos y material incautado

La Guardia Civil localizó a los sospechosos cuando regresaban a Madrid tras asaltar tres viviendas en la provincia de Vizcaya. El dispositivo culminó en Briviesca (Burgos), donde fueron detenidos los tres integrantes del grupo y se incautaron diversos objetos robados y herramientas empleadas en los delitos.

Entre los efectos recuperados figuran joyas de oro, un reloj de alta gama, monedas de colección —una de ellas valorada en 3.500 euros y otra en 2.200—, además de dinero en efectivo procedente de los últimos robos.

Los arrestados están acusados de pertenencia a grupo criminal y robo con fuerza continuado en vivienda habitada. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Mondoñedo (Lugo), el magistrado decretó su ingreso en prisión.