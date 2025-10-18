Ayuso sella en Texas una alianza con Cisco para blindar la administración pública y liderar la digitalización en Madrid

Madrid sigue avanzando con paso firme en su agenda de modernización. En un contexto global donde la digitalización se ha convertido en un pilar esencial para el desarrollo y la competitividad, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cerrado un acuerdo clave con la multinacional tecnológica Cisco.

Esta alianza estratégica, anunciada en el marco de la visita institucional de la dirigente autonómica a la capital del estado de Texas, promete ser un punto de inflexión en la manera en que la administración madrileña gestionará los servicios públicos y la protección de la información sensible en los próximos años. En su encuentro con altos responsables de Cisco, Ayuso subrayó el objetivo de este protocolo de colaboración: transformar las redes y los sistemas de la Comunidad de Madrid de manera más segura y eficiente mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial, computación cuántica e Internet de las Cosas (IoT).

Díaz Ayuso anuncia en Texas un acuerdo con Cisco para reforzar la protección de la información sensible de la Administración con tecnología emergente. / Comunidad de Madrid

"Este convenio va a acelerar la transformación de nuestras redes de una manera mucho más segura", señaló la presidenta madrileña, quien también destacó el papel fundamental que jugará esta tecnología en sectores clave como la educación, la sanidad y la administración pública.

Transformación digital con foco en la seguridad

El acuerdo establece que ambas partes trabajarán de manera conjunta para impulsar la conectividad de las sedes públicas hacia modelos inteligentes, que integren capacidades de aprendizaje automático. Esto permitirá optimizar el rendimiento de las redes y asegurar la eficacia en la prestación de servicios públicos. Ayuso enfatizó que este avance no solo impactará a instituciones como hospitales y colegios, sino que también creará una red única que garantice la seguridad de todos los procesos digitales. Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es el refuerzo de la protección de la información sensible que maneja la administración pública.

La exploración de tecnologías emergentes, como la computación cuántica, permitirá mejorar la confidencialidad y la integridad de los datos, un desafío cada vez más crucial en un mundo interconectado y vulnerable a ciberataques. De acuerdo con el protocolo, la Comunidad de Madrid y Cisco desarrollarán soluciones que fortalezcan la seguridad digital en todas las capas de la administración, priorizando la protección frente a amenazas externas. Innovación para los municipios El acuerdo con Cisco también contempla la implementación de proyectos innovadores orientados a la gestión eficiente de servicios públicos a nivel municipal.

Díaz Ayuso anuncia en Texas un acuerdo con Cisco para reforzar la protección de la información sensible de la Administración con tecnología emergente. / Comunidad de Madrid

Gracias a la integración de tecnologías IoT, se facilitará la optimización de servicios tan fundamentales como la gestión del consumo energético, la operación de residuos y la mejora de la ciberseguridad. Ayuso destacó que el Centro Madrid Inteligente será el lugar donde se probarán estos dispositivos innovadores, con el fin de mejorar la calidad de vida en los municipios y proporcionarles soluciones más eficientes a los retos cotidianos. Un proyecto piloto destacado será la implementación de tecnologías avanzadas en el Hospital 12 de Octubre, que se centrará en priorizar a pacientes críticos.

Un paso más hacia el liderazgo digital

Esta iniciativa pone de manifiesto la creciente importancia de la inteligencia artificial y las herramientas digitales para optimizar los servicios de salud, un ámbito en el que la Comunidad de Madrid se ha mostrado muy comprometida. Una mirada al futuro Más allá de la seguridad y la eficiencia, este acuerdo refleja la apuesta de Madrid por posicionarse como una de las regiones más innovadoras en Europa, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y el bienestar ciudadano.

"Es una alianza estratégica que lo que busca, sobre todo, es que seamos más eficientes y más cercanos al ciudadano", afirmó Ayuso este sábado durante su intervención. Asimismo, esta declaración subraya la visión de un futuro en el que la tecnología sea un catalizador de mejoras tangibles en la vida cotidiana de los madrileños.

Este protocolo con Cisco no es un hecho aislado, sino parte de la estrategia global de Madrid para consolidarse como referente en innovación tecnológica. En un momento de crecimiento económico y colaboración entre universidades, empresas y administración, la región aspira a ser vanguardia en digitalización, seguridad y modernización del sector público.