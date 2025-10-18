El Atlético de Madrid - Osasuna que valió una Liga: un Metropolitano vacío, mascarillas y el gol sobre la bocina de Luis Suárez

Un Atlético de Madrid - Osasuna siempre es un clásico de LaLiga. Pero en el seno de la afición rojiblanca hay uno que siempre guarda un lugar especial. Toca remontarse a la temporada 2020/21. El Atlético de Madrid sumó su segundo título liguero de la era Simeone, tras imponerse al Real Madrid de Zidane y al Barça de Ronald Koeman en una pelea a tres bandas hasta las últimas jornadas del campeonato. Los rojiblancos finalizaron la temporada con 86 puntos, solo dos por delante del conjunto blanco y levantaron al cielo su undécimo título liguero, el último hasta la fecha. No se entiende este éxito rojiblanco sin el encuentro que midió en la 37ª jornada a rojiblancos y rojillos en el Metropolitano, aquel que permitió a los de Simeone llegar con la condición de líder a la última jornada y, posteriormente, levantar el título.

Un Atlético bloqueado

En aquel encuentro, propio de la fecha del campeonato en el que se disputó, se respiraba la tensión. Pese a que el Metropolitano se encontrara vacío como consecuencia de las medidas preventivas impuestas por el Gobierno a causa de la COVID-19, miles de rojiblancos acudieron a los aledaños del estadio para animar a los suyos en un choque que resultó decisivo en las aspiraciones de los suyos. En el interior del Metropolitano, personal de seguridad, directivos y cuerpos técnicos lucían una mascarilla que ya parece haber caído en el olvido. Simeone repetía el once que la jornada anterior le había dado el triunfo ante la Real Sociedad, pero las sensaciones sobre el césped distaban mucho de lo que el técnico argentino esperaba en un primer momento.

Plano general del partido entre Atlético y Osasuna. / AFP7 vía Europa Press / Europa Press

Al Atlético le costaba, chocaba con una pared ante la defensa de Osasuna. En una de las pocas salidas de campo propio que pudo realizar el conjunto rojillo, entonces dirigido por Jagoba Arrasate, consiguió el tanto que le situaba por delante en el marcador. Corría el minuto 75 cuando Ante Budimir sembraba el pánico en la afición rojiblanca y adelantaba a los suyos. Mientras tanto, el Real Madrid hacía los deberes en San Mamés imponiéndose al Athletic Club y arrebatando el liderato a los de Simeone. Los rojiblancos disponían de apenas un cuarto de hora para revertir el marcador y llegar a la última fecha del campeonato dependiendo de sí mismo. Todo lo cambió la pausa de hidratación que ordenó Munuera Montero allá por el minuto 78. Simeone reunió a los suyos y en ese preciso momento cambió el rumbo del Atlético de Madrid.

Apenas cuatro minutos después el equipo rojiblanco recortaba distancias con un tanto de Renan Lodi. Un pase magnífico de Joao Félix, quien lo diría, sirvió para que el brasileño consiguiera el tanto del empate en el minuto 82. A partir de ahí, los atléticos reunidos en las proximidades del Metropolitano se hicieron notar y, desde dentro, los jugadores así lo sintieron. El Atlético de Madrid apuraba sus opciones de llegar con ventaja a la jornada 38 de LaLiga, en la que esperaba el Real Valladolid.

El agónico gol de Luis Suárez

Ya en el minuto 88, cuando la agonía reinaba en el feudo rojiblanco, un inspiradísimo Luis Suárez desató la locura. El uruguayo, recién llegado del Barça, realizó una temporada inmejorable, fue líder absoluto de aquel equipo y consiguió un tanto que siempre quedará en el imaginario colchonero. Un centro raso de Carrasco al punto de penalti fue recepcionado por el '9', que con un disparo cruzado sentenció a Osasuna y devolvió el liderato a la parte rojiblanca de la capital. Suárez tuvo que ser. En una de las últimas oportunidades para los atléticos. Pero una vez más apareció él, en la 'zona Suárez', tal y como la bautizó el propio Diego Pablo Simeone en los días previos al encuentro.

Este triunfo valió para que, tan solo una jornada después, el Atlético de Madrid certificara el título de Liga. Uno más para la era Simeone en pleno duopolio Madrid-Barça. Este sábado, Atlético y Osasuna se vuelven a reencontrar en el Metropolitano (21:00 horas) y el espíritu de aquel encuentro aún ronda en las cabezas de los aficionados. Ha pasado ya casi un lustro de aquel encuentro, pero ese Atlético - Osasuna de mayo de 2021 entró de lleno en la historia del conjunto rojiblanco.