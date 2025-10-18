CARRERA SOLIDARIA
Madrid corre por los animales: el Perrotón 2025 reúne a miles de 'dog lovers' contra el abandono este domingo
La XIV edición del evento, con la presidencia de honor de la reina Sofía, recorrerá 4,5 kilómetros por el centro de Madrid este domingo
La XIV edición del Perrotón Madrid 2025 Nicka Run reunirá este domingo 19 de octubre de 2025 a más de 5.000 participantes y sus perros en una carrera solidaria por la adopción y la tenencia responsable de animales de compañía, así como contra el abandono y el maltrato animal.
La prueba, organizada por Abott Producciones y con la presidencia de honor de Su Majestad la Reina Sofía, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.
Recorrido por el corazón de la capital
La salida tendrá lugar a las 10:00 horas en la Plaza de Colón, con un recorrido de 4,5 kilómetros que atravesará algunos de los lugares más emblemáticos de la capital, como el Paseo de la Castellana, la Plaza de Emilio Castelar, la Plaza de Gregorio Marañón, el Paseo de Recoletos, la Fuente de Cibeles y la calle Goya, hasta regresar al punto de meta en los Jardines del Descubrimiento.
La actriz y cantante Alejandra Botto, embajadora de Perrotón España, encabezará la cita, que busca concienciar sobre la adopción responsable y promover el bienestar animal.
Iniciativa solidaria
La inscripción en la carrera tiene un coste de 20 euros, de los cuales el 30% se destinará a la Asociación Nacional sin ánimo de lucro Perrotón, encargada de desarrollar campañas de sensibilización y educación sobre la protección y el cuidado de los animales.
El evento consolida a Madrid como una de las ciudades más comprometidas con la defensa de los derechos de los animales y con la promoción de la convivencia responsable entre personas y mascotas.
