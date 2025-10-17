La Oreja de Van Gogh regresa a Madrid con Amaia Montero a la cabeza: dos conciertos en el Movistar Arena en 2026

Tras meses de rumores y conjeturas, este miércoles La Oreja de Van Gogh anunció el regreso de Amaia Montero a la banda. La intérprete volverá a liderar el grupo casi 18 años después de su salida, tras una primera etapa comprendida entre 1996 y 2007. Los donostiarras, en un comunicado emitido en su web oficial, señalaron que muy pronto darían a conocer "más detalles y noticias" al respecto. La pregunta que estos días ha sobrevolado la cabeza de todos los fans es evidente: ¿Cuándo podríamos volver a ver a Amaia volver a compartir escenario junto a sus compañeros?

La banda no ha hecho esperar demasiado a sus seguidores, dando a conocer hace escasos minutos el cartel de una próxima gira que arrancará en Bilbao el próximo mes de mayo. Esta pasará por ciudades como Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Gijón, Donostia, Santander o Valladolid. Cómo no, también hará parada en la capital, con dos conciertos en el Movistar Arena que harán vibrar a miles de personas en Goya.

Fechas de los conciertos de La Oreja de Van Gogh en Madrid

Tal y como señala el citado cartel, publicado en las redes sociales del grupo, el turno para Madrid llegará los días 28 y 29 de mayo. El Movistar Arena albergará dos conciertos que prometen ser historia de la música española. Las entradas estarán disponibles en la web oficial de la banda este próximo lunes 20 de octubre, a las 12 horas del mediodía.

"Volver a estar juntos es mágico para nosotros y de verdad que necesitamos expresarlo sobre el escenario. Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", han expresado los componentes del grupo en sus perfiles.