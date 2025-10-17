MÚSICA
La Oreja de Van Gogh regresa a Madrid con Amaia Montero a la cabeza: dos conciertos en el Movistar Arena en 2026
El grupo, tras anunciar la vuelta de la intérprete, prepara gira por todo el país
Tras meses de rumores y conjeturas, este miércoles La Oreja de Van Gogh anunció el regreso de Amaia Montero a la banda. La intérprete volverá a liderar el grupo casi 18 años después de su salida, tras una primera etapa comprendida entre 1996 y 2007. Los donostiarras, en un comunicado emitido en su web oficial, señalaron que muy pronto darían a conocer "más detalles y noticias" al respecto. La pregunta que estos días ha sobrevolado la cabeza de todos los fans es evidente: ¿Cuándo podríamos volver a ver a Amaia volver a compartir escenario junto a sus compañeros?
La banda no ha hecho esperar demasiado a sus seguidores, dando a conocer hace escasos minutos el cartel de una próxima gira que arrancará en Bilbao el próximo mes de mayo. Esta pasará por ciudades como Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Gijón, Donostia, Santander o Valladolid. Cómo no, también hará parada en la capital, con dos conciertos en el Movistar Arena que harán vibrar a miles de personas en Goya.
Fechas de los conciertos de La Oreja de Van Gogh en Madrid
Tal y como señala el citado cartel, publicado en las redes sociales del grupo, el turno para Madrid llegará los días 28 y 29 de mayo. El Movistar Arena albergará dos conciertos que prometen ser historia de la música española. Las entradas estarán disponibles en la web oficial de la banda este próximo lunes 20 de octubre, a las 12 horas del mediodía.
"Volver a estar juntos es mágico para nosotros y de verdad que necesitamos expresarlo sobre el escenario. Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", han expresado los componentes del grupo en sus perfiles.
- Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
- ¿Sabes cuántos cafés costaba un piso en la Colonia del Pico de Pañuelo (Arganzuela), y cuántos costaría hoy?
- El rincón a menos de dos horas de Madrid ideal para visitar este 12 de octubre: elegido como uno de los pueblos más bonitos de España
- La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
- Detenida en Puente de Vallecas una mujer que estafó a una administración de loterías comprando 500 décimos
- Ayuso aprobará su ley del concebido no nacido antes de Semana Santa
- Emiliano es marquetero y tiene uno de los puestos del Mercado Cervantino que más expectación está generando: 'Me enseñó mi padre
- Sexo y masturbación, así se rinde el PP a Vox en Sevilla