El Oktoberfest de Móstoles llena de cerveza, música y gastronomía alemana el Parque Finca Liana hasta el domingo

La ciudad de Móstoles celebra este fin de semana su primera edición del Oktoberfest, una fiesta de tradición alemana que ha transformado el Parque Finca Liana en un auténtico recinto bávaro, con acceso gratuito para todos los asistentes. El evento, que comenzó el jueves 16 de octubre, se mantendrá abierto hasta el domingo 19 con una completa programación de cerveza artesanal, gastronomía alemana, música en directo y ambiente festivo.

El Oktoberfest mostoleño, enmarcado dentro de la iniciativa municipal "Otoño en Vivo", ofrece un espacio ambientado con carpas, bancos corridos y mesas alargadas, al más puro estilo bávaro. La oferta gastronómica incluye cinco foodtrucks, una alta variedad de cervezas tanto nacionales como internacionales, así como platos típicos alemanes y otras propuestas pensadas para todos los gustos.

Además, el evento cuenta con actuaciones musicales en directo, entre ellas la del grupo Jonatan Blanco & Cía, y una zona infantil.

Horarios del Oktoberfest en Móstoles

Viernes 17 de octubre: de 18:00 a 02:00 h

de 18:00 a 02:00 h Sábado 18 de octubre: de 12:00 a 02:00 h

de 12:00 a 02:00 h Domingo 19 de octubre: de 12:00 a 00:00 h

The Burger Cup: las hamburguesas toman el relevo del 22 al 26 de octubre

Una vez finalizado el Oktoberfest, el Parque Finca Liana volverá a convertirse en punto de encuentro gastronómico con la celebración de The Burger Cup, del 22 al 26 de octubre. Durante cinco días, las hamburguesas serán las protagonistas absolutas, con propuestas de hamburgueserías locales y nacionales, que ofrecerán desde recetas tradicionales hasta opciones gourmet y alternativas vegetarianas.

Los horarios de apertura del evento serán:

Miércoles 22 y jueves 23: de 18:00 a 00:00 h

de 18:00 a 00:00 h Viernes 24: de 18:00 a 02:00 h

de 18:00 a 02:00 h Sábado 25: de 12:00 a 02:00 h

de 12:00 a 02:00 h Domingo 26: de 12:00 a 00:00 h

The Burger Cup forma parte también del programa "Otoño en Vivo", con el que el Ayuntamiento de Móstoles busca dinamizar el ocio en la ciudad y fomentar el consumo local mediante propuestas gastronómicas y culturales para todos los públicos.