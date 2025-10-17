'Música X Palestina': a la venta las entradas para el concierto solidario por Gaza con Rozalén, Ferreiro y M-Clan

Las entradas para el concierto benéfico Música X Palestina, organizado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada para apoyar a la población de Gaza, están disponibles desde este viernes a través de la plataforma Enterticket.es. El evento se celebrará el 15 de noviembre en el recinto Joaquín Sabina de la localidad madrileña.

El festival reunirá a algunos de los nombres más reconocidos de la música española: Rozalén, Iván Ferreiro, Marwán, M-Clan, Fetén Fetén, Rubén Pozo y Travis Birds. Según ha informado el consistorio, se espera que en los próximos días se sumen más artistas y grupos a la iniciativa solidaria.

Las entradas tienen un precio de 15 euros, más 1 euro de gastos de gestión, y pueden adquirirse en Enterticket.es. Además, se habilitará una Fila 0 para quienes deseen colaborar sin asistir al concierto, mediante una aportación voluntaria destinada íntegramente a la UNRWA.

"Un deber moral"

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha destacado la importancia del evento: "Alzar la voz por la población de Gaza es un deber moral ahora igual que lo era hace un mes o dos meses. Pero, además, ahora los fondos que podamos recaudar son fundamentales para ayudar a esas personas que han perdido todo", ha señalado.

El objetivo del concierto es recaudar fondos para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), que mantiene su labor humanitaria en la Franja de Gaza pese a la situación crítica que atraviesa el territorio.