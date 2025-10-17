Qué hacer en Madrid esta semana: Warhol y Pollock se encuentran en el Thyssen, Kae Tempest en concierto, la danza avanzada de Juan Carlos Avecilla...

CINE. Semana del Cortometraje de Madrid La Comunidad de Madrid vuelve a poner el foco en el más breve de los formatos audiovisuales en su 27ª Semana del Cortometraje, que se celebrará del 16 al 25 de octubre en diversos espacios de la capital. Una edición que vuelve a reivindicar el talento emergente madrileño reuniendo en su Sección Oficial 18 obras que competirán por 30.000 euros en premios, incluido el Premio Semana del Corto, que otorga acceso directo a la preselección de los Premios Goya. Durante diez días, el público podrá disfrutar de títulos que han pasado por festivales como Cannes, Sundance o Annecy, junto al ya clásico MadFant, un maratón que celebra lo mejor del cine fantástico y de terror. La programación se completa con un homenaje a Guadalupe Arensburg, figura clave en la difusión del cortometraje; y con el III Foro de Coproducción, que reunirá a cineastas, productores y distribuidores con el objetivo de tejer posibles alianzas. Además, dos jornadas especiales explorarán los vínculos entre cine y flamenco, que incluye el estreno en Madrid de Antonio, el bailarín de España, entre otros títulos.

Más información Cuándo: Del 16 al 25 de octubre Dónde: Programa oficial en Círculo de Bellas Artes (C. Alcalá, 42) y sesiones especiales en varias sedes Precio: Entrada libre hasta completar aforo Web: pincha aquí

CONCIERTO EN FAMILIA. Brócoli Verbena La legendaria sala Moby Dick vuelve a convertirse este fin de semana en refugio para criaturas, madres y padres con ganas de ruido. Y es que llega una nueva edición de Brócoli Verbena, ese plan que se ha ganado un lugar de culto entre las familias millennial de Madrid: conciertos en los que la infancia se convierte en el corazón del pogo. En tiempos poco propicios para celebrar, la Verbena reivindica el baile como disidencia y la música como refugio. Lo hace esta vez de la mano de dos bandas que entienden bien esta sensación de catarsis: Maripili, combo toledano de punk pop formado por miembros de Klaus & Kinski o Hollywood Sinners, con letras sobre la crisis de los cuarenta y energía a raudales; y Jardinero de Noche, un trío madrileño de bajo, batería y teclado a caballos entre el punk y un costumbrismo díscolo. Como siempre, la cita contará con su famoso Kids to the front, un espacio reservado en la primera fila para que los peques puedan desfogar a gusto, además de un pintódromo, mercadillo y opciones de picoteo.

Más información Cuándo: 18 de octubre Dónde: Sala Moby Dick (Av. Brasil, 5) Precio: Adultos: 12 € / Menores: gratis Web: pincha aquí

ARTES VIVAS. ‘Reminiscencias’, de Malincho Vaca El actor y dramaturgo chileno Malicho Vaca Valenzuela nos visita estos días para recorrer juntos los pasillos y las galerías de la memoria en Reminiscencia, su obra más emblemática y considerada por el Círculo de Críticos de Arte de Chile como la mejor creación artística de 2020, año de su estreno. Lo que comenzó como un experimento personal durante el confinamiento se transformó más tarde en un objeto teatral no identificado entre el monólogo, la charla expositiva y una performance digital sobre la memoria y la identidad. En esta autoficción, Vaca escarba simultáneamente en su biografía familiar y en la de Santiago de Chile, conectando recuerdos íntimos con cicatrices colectivas, en un repaso por estallidos sociales recientes o las secuelas de dictaduras pasadas. La obra incorpora fotografías geolocalizadas y elementos visuales que trazan una topografía emocional de la ciudad, revelando lugares donde se superponen el tiempo y la memoria. Una experiencia teatral innovadora, seductora y reflexiva que interroga cómo nos encontramos con la historia y con nosotros mismos en el mapa de esa vida que nos ha tocado vivir.

Más información Cuándo: 18 y 19 de octubre Dónde: Centro Condeduque (C. Conde Duque, 11) Precio: 20 euros Web: pincha aquí

CONCIERTO. Kae Tempest La vuelta de Kae Tempest ha sido de todo menos sigilosa. En Self Title,el rey del spoken word de nuestro tiempo se despoja de sus fantasmas en el que es uno de los mejores discos publicados este año. Un canto a la libertad y al autodescubrimiento que sintetiza el viaje emprendido por el artista en los últimos años coincidiendo con su transición, y que llega en un momento clave de la historia, donde por desgracia los mensajes de odio hacia la comunidad LGTBIQ+ vuelven a recalar entre una buena parte de la sociedad. Ya lo dice en una de sus canciones: “Sé que te duele cuando te miran raro, te llaman por el nombre equivocado a propósito, usan tu nombre muerto”. Será el próximo domingo cuando el artífice de nuevos himnos queer como Statue in the Square o Know Yourself haga explotar su bomba de afecto ante el público madrileño. Una noche para celebrar a golpe de beat, reírse de los bullies y desfogar coreando consignas como When I was young, I sought help from my older self / I came into my head, I told me, "know yourself"

Más información Cuándo: 19 de octubre Dónde: Sala La Riviera (P.º Bajo de la Virgen del Puerto, S/N) Precio: 35,50 euros Web: pincha aquí

EXPOSICIÓN. Warhol, Pollock y otros espacios americanos El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza juega sus mejores cartas esta temporada con una exposición que pone a dialogar el trabajo de dos artistas esenciales del siglo XX: Jackson Pollock y Andy Warhol. Una exposición que explora las tensiones, afinidades y contradicciones entre ambos artistas, tan lejanos a priori estilísticamente y a la vez tan cercanos en su deseo de repensar la pintura y el espacio. No es ningún secreto la admiración que Warhol profesó por el padre del dripping (la técnica del chorreo en nuestro idioma). El artista pop no solo estudió minuciosamente su trazo e hizo todo lo posible para incorporar una de sus piezas a su colección, sino que fue más lejos, llegando a inspirarse en su trágica muerte para componer su serie sobre accidentes de tráfico. Esta muestra sirve también para dar constancia de que ni Pollock fue solo un maestro abstracto ni Warhol un mero cronista de la cultura de masas, revelando la obsesión de ambos por la repetición, la serialidad y la abstracción como estrategias de ocultamiento, como un modo de construir y disimular su propio retrato interior. De hecho -y para sorpresa de muchos visitantes-, hay obras que, de no ser por las cartelas que las acompañan, sería difícil adivinar a cuál de los dos pertenecen.

Más información Cuándo: Del 21 de octubre al 25 de enero Dónde: Museo Thyssen-Bornemisza (P.º del Prado, 8) Precio: Entrada general al museo: 14 euros / Lunes y sábados de 21 h a 23 h: gratis Web: pincha aquí

'Choque óptioco de automóviles' (1962), de Andy Warhol. / The andy Warhol Foundation, VEGAP 2025

DANZA. ‘Pasaje’, de Juan Carlos Avecilla Desde el primer llanto con el que entramos a la vida hasta el último suspiro con el que la despedimos, todo está compuesto de vibración a lo largo de nuestros días. Pasaje parte de esta idea y de la convicción de que estamos hechos de sonido, de resonancia y de ecos. Al frente encontramos al joven bailaor gaditano Juan Carlos Avecilla, quien reafirma su empeño en esta nueva producción por llevar la danza a otros territorios. En este caso, al contexto de un ritual acústico tan primitivo como contemporáneo que nos recuerda que la vida empieza y termina con un sonido. Con el cuerpo, la voz y la percusión como únicos instrumentos, Pasaje crea un universo guiado por cantaoras que trazan un diálogo ancestral con los golpes de la tierra. Hay agua que evoca al sonido de un útero fecundado, manantiales que despiertan los sentidos, chasquidos de piedras que conservan la memoria. Eso sí, no esperen grandes efectismos: sobre estas tablas todo fluye sin artificio. Y es que los protagonistas de este pasaje parecen más ocupados en existir que en complacer, y en permanecer unos instantes más en la reverberación de eso que somos.

Más información Cuándo: 22 y 23 de octubre Dónde: Centro Danza Matadero (P.º de la Chopera, 14) Precio: Desde 18 euros Web: pincha aquí

Juan Carlos Avecilla, en acción. / Rafael Manjavacas

INSTALACIÓN. ‘Lengua en coro’ de Cristina Mejías Abierto x Obras inaugura temporada con Lengua en coro, cuenta; una intervención site-specific concebida por Cristina Mejías para la Nave 0 del Matadero Madrid. La artista jerezana parte del propio espacio -la antigua cámara frigorífica del matadero municipal-, donde se encontraban las canaletas de desagüe hoy cubiertas y en desuso, para reactivarlas simbólicamente. Así, allí donde antes fluía el agua del trabajo y la vida industrial volverá a circular estos meses un caudal muy diferente y de gran espesor poético. El agua, elemento central de la instalación, se convierte aquí en una materia sensible que conecta el pasado con el presente. En un guiño al origen de la artista, el fluir del agua evoca a los jardines andalusíes, pero también al pulso natural de la tierra y a los relatos transmitidos entre generaciones. Una experiencia inmersiva y meditativa sobre cómo el conocimiento se transforma en contacto con el otro y que recupera una vez más la gran obsesión del trabajo de Mejías: el entender la materia como vehículo de la memoria compartida.

Más información Cuándo: Desde el 23 de octubre al 1 de febrero Dónde: Matadero Madrid (Pl. de Legazpi, 8) Precio: Entrada libre Web: pincha aquí