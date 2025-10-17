Madrid lidera las solicitudes de asilo en España en 2025, con más de 31.500 peticiones entre enero y septiembre

Entre enero y septiembre de 2025, la Comunidad de Madrid ha recibido un total de 31.539 solicitudes de protección internacional, lo que la sitúa a la cabeza del país en volumen de peticiones, según los datos provisionales publicados por el Ministerio del Interior.

En el conjunto del Estado, se han registrado 108.649 solicitudes de asilo durante los nueve primeros meses del año. De ellas, más del 29% fueron tramitadas en la Comunidad de Madrid, lo que refleja el importante peso que tiene la capital en la gestión de los flujos migratorios y de refugiados.

Venezuela encabeza las solicitudes, seguida de Colombia y Mali

Según el informe oficial, Venezuela se mantiene como el país de origen más común entre quienes solicitan protección internacional en España, con 63.326 solicitudes, más de la mitad del total nacional. Le siguen Colombia (11.845), Mali (11.321), Senegal (2.951) y Perú (2.937).

En cuanto al lugar de presentación, la gran mayoría de las solicitudes —102.450— se han registrado dentro del territorio nacional. Otras 4.084 se presentaron en puestos fronterizos, 611 en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y 1.504 en embajadas.

Madrid no solo encabeza el número de solicitudes en 2025, sino que también destaca por su infraestructura para la atención a personas migrantes y refugiadas. Le siguen en número de peticiones Andalucía (15.512), Cataluña (12.567), Canarias (5.837) y el País Vasco (5.649). En total, más del 65% de las solicitudes se concentran en estas cinco comunidades autónomas.

Entre enero y septiembre, las autoridades españolas han resuelto 51.531 solicitudes con resultado negativo, mientras que 11.640 obtuvieron una resolución favorable. Además, 40.422 fueron aceptadas por razones humanitarias, en su mayoría vinculadas a solicitantes venezolanos.

Los países con mayor porcentaje de reconocimiento positivo incluyen a la República Centroafricana (100%), Burkina Faso (98,31%), Mali (98,15%), Somalia (94,14%) y Libia (94,12%).

Solicitantes jóvenes, el grupo mayoritario

El perfil demográfico más común entre quienes piden asilo en España corresponde a personas jóvenes. El grupo de edad entre 18 y 34 años suma 56.148 solicitudes, seguido del tramo entre 35 y 64 años con 31.650. Por su parte, los menores de 18 años representan 19.524 peticiones.