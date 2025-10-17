¿Lloverá en Madrid este fin de semana? La AEMET es clara en su pronóstico

Ojo, que se avecinan curvas en Madrid. El buen tiempo que ha acompañado a los madrileños desde la entrada del mes de octubre podría tener los días contados en la región. El sol, que domina el cielo de la capital desde hace semanas, amenaza ahora con abandonarnos y dejarnos a merced de los nubarrones y las precipitaciones. El otoño es una estación lluviosa por naturaleza, solo queda saber cuándo harán presencia los chubascos.

En lo que respecta a las temperaturas, este fin de semana los termómetros se mantendrán estables en la capital. Las máximas entre hoy, viernes, y el domingo oscilarán en torno a los veinticinco grados centígrados, mientras que las mínimas se estabilizan en los once. Pero la gran pregunta es: ¿Lloverá en Madrid en los próximos días?

¿Cuándo llegará la lluvia a Madrid?

Ya hay fecha. No será este fin de semana cuando la lluvia haga acto de presencia en Madrid. El sol seguirá dominando la capital en los próximos días, a excepción de la tarde del domingo, cuando algunas nubes aisladas podrían oscurecer la tarde. Será el lunes cuando las precipitaciones llegarán a la Comunidad de Madrid para quedarse durante unas jornadas. De lunes a jueves, al menos, tendremos chubascos de forma prácticamente constante en la región. Las temperaturas, eso sí, seguirán estables a pesar del agua.

Por tanto, parece que poco a poco el clima otoñal se va adueñando de la situación. Toca empezar a hacer, al fin, cambio de armario en nuestros hogares, y prepararnos para un bajón térmico.