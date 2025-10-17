Llega a Madrid un rebaño de 1.300 ovejas y cabras para reivindicar la trashumancia

Más de 1.100 ovejas merinas y 200 cabras guisanderas y de Guadarrama han llegado a Madrid para recorrer el próximo domingo 19 de octubre el centro de Madrid en la Fiesta de la Trashumancia 2025, un acto lúdico, social e histórico que busca reivindicar la ganadería extensiva como herramienta esencial para la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, junto al concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, ha dado la bienvenida este viernes, en Casa de Campo, al secretario de la Fundación Trashumancia y Naturaleza, Manuel Bahíllo Martín, quien ha llegado acompañado del rebaño.

Las 1.400 ovejas que tomarán el centro de Madrid el domingo en la Fiesta de la Trashumancia llegan a la Casa de Campo. / EUROPA PRESS

El domingo, el rebaño, guiado por la Fundación Trashumancia y Naturaleza, saldrá a las 10:00 horas de la Casa de Campo para realizar el itinerario tradicional por el Puente del Rey, la calle Mayor y la Puerta del Sol, con llegada prevista a la Plaza de Cibeles en torno a las 13:00 horas.

Carabante ha destacado que la celebración permite "volver a poner en valor la actividad ganadera, lo que es la trashumancia y, por tanto, la recuperación también de las vías pecuarias que se convierten en corredores ecológicos".

Concordia de 1418

En la Plaza de Cibeles, el acto culminará con la lectura de la histórica Concordia de 1418 entre la Mesta y el Concejo de la Villa, tras lo cual se hará la entrega simbólica de los "50 maravedís al millar", el precio que se pagaba antiguamente a las autoridades por el paso del ganado.

La celebración se completará con grupos vestidos con trajes regionales, músicos y bailes tradicionales.

Posteriormente, el rebaño volverá a la Casa de Campo por el mismo itinerario a través de la calle de Alcalá, antaño un importante tramo de la Cañada Real Galiana o Riojana -desviada hace años por los distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas-.

El rebaño, que viene desde la Sierra de Gredos y Ávila, pasará el resto del invierno en Aranjuez, cumpliendo así con su ciclo trashumante.

Carabante ha resaltado el valor de esta actividad ancestral, no solo como un recurso "económico y social", sino también "ecológico y medioambiental", que ayuda a "preservar nuestros bosques y desbrozar" para prevenir incendios.

Actividades complementarias

El Centro de Información y Educación Ambiental (CIEA) Casa de Campo ha organizado un amplio programa complementario en torno al mundo de la lana y el pastoreo, que incluye la bienvenida al rebaño hoy viernes en la Puerta del Zarzón y el paseo "Pastores por un día" el sábado para familias.

El acto de este año se celebra además en el marco del homenaje que la Institución Libre de Enseñanza dedicará al naturalista Jesús Garzón, impulsor de la recuperación de la trashumancia, y servirá de recordatorio de la próxima celebración en 2026 del Año Internacional de los Pastizales y Pastores, declarado por la Unesco.