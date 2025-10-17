ARTE
El Picasso desaparecido ya figura en la base internacional de obras de arte sustraídas
El misterio del Picasso que desapareció durante su traslado de Madrid a Granada: "En las grabaciones no hay incidencias"
La Policía Nacional ha introducido en la base de datos internacional de obras de arte sustraídas la información sobre el cuadro Naturaleza muerta con guitarra de Pablo Ruiz Picasso, que se busca tras la denuncia por su desaparición cuando tenía que ser trasladado a principios de octubre junto con otras 56 obras desde Madrid a Granada para la exposición Bodegón | La eternidad de lo inerte del Centro Cultural CajaGranada.
Fuentes policiales consultadas por Europa Press han indicado que la investigación, en la que no hay detenidos ni identificados hasta el momento, sigue abierta, dirigida por el Grupo de Robos de la Policía Nacional de Granada en coordinación con la Brigada de Patrimonio Histórico de este cuerpo seguridad para el ámbito estatal.
Entre las pesquisas que se desarrollan incluyen las relacionadas con el análisis de las imágenes de las cámaras de videovigilancia puestas a disposición de los investigadores por CajaGranada Fundación, que denunciaba los hechos, y las disponibles en el entorno del hostal en el que hicieron noche los responsables del traslado en el municipio de Deifontes, en la comarca de los Montes de la provincia granadina.
El 25 de septiembre este Picasso estaba almacenado en unas dependencias de Madrid con el resto de las que habían de ser trasladadas a la ciudad de la Alhambra para la exposición. El traslado lo efectuaba una empresa de transporte ya a principios de octubre, haciendo noche en Deifontes.
CajaGranada Fundación comprobaba el pasado 6 de octubre, tras la llegada a la capital granadina de la mercancía, que no estaba Naturaleza muerta con guitarra, cuadro de unas dimensiones de 12,7 x 9,8 centímetros y procedente de una colección particular, una obra asegurada en unos 600.000 euros.
Sin incidencias en Granada antes de desembalar
En concreto, el lunes 6 de octubre, según detalló este pasado jueves CajaGranada Fundación en un comunicado, a partir de las 8,30 horas, se inició el desembalaje de todas las piezas, que permanecieron desde el viernes 3 videovigiladas en todo momento en las dependencias del centro cultural, y habiéndose comprobado en las grabaciones que no existió ninguna incidencia durante el fin de semana, en el mismo espacio.
Una vez finalizada esta labor, realizada por personal propio de CajaGranada Fundación, se fueron distribuyendo por los distintos ámbitos de la sala y, a media mañana, con todo ya desembalado, la comisaria de la exposición y el responsable de exposiciones de la entidad detectaron la falta de una obra. La pieza era este pequeño gouache enmarcado de Pablo Picasso.
