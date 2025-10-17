AEROLÍNEAS
Iberia refuerza su conexión con América Latina y bate récord de vuelos con 23 frecuencias semanales entre Madrid y Buenos Aires en verano
La aerolínea española operará esta ruta con el Airbus A350, el avión más grande de la flota, en junio, julio y agosto
Iberia alcanzará el próximo verano un récord histórico en su operación con Argentina, al ofrecer un total de 23 frecuencias semanales entre Madrid y Buenos Aires. La ampliación de vuelos, que se aplicará durante los meses de junio, julio y agosto, coincide con el 80 aniversario de la primera conexión de la aerolínea española con el país sudamericano.
Con esta ampliación, Iberia operará hasta cuatro vuelos diarios los martes y domingos, superando por primera vez el máximo habitual de tres frecuencias diarias en su red de larga distancia.
Además del incremento en las frecuencias, la compañía reforzará la capacidad de su flota en esta ruta al emplear el Airbus A350, el modelo más grande y eficiente de Iberia. Los nuevos vuelos partirán de Madrid a las 16.40 horas y llegarán a Buenos Aires a medianoche.
El aumento de la capacidad entre Europa y Argentina forma parte del Plan de Vuelo 2030, la hoja de ruta estratégica de Iberia para la próxima década. Este plan contempla una inversión superior a los 6.000 millones de euros, la ampliación de la flota de largo radio hasta unos 70 aviones, la apertura de nuevos destinos y el refuerzo de rutas consolidadas en América Latina, como la de Buenos Aires.
