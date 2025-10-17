Fuenlabrada acoge una nueva edición del Festival Internacional de Cine sobre Discapacidad

La localidad de Fuenlabrada acogerá del 20 al 25 de octubre el XVIII Festival Internacional de Cine sobre Discapacidad, un certamen centrado en "historias conmovedoras que tienen que ver con la vida cotidiana de este colectivo, historias de superación o sobre los estragos de la enfermedad".

Así lo ha destacado la concejala de Cultura, Cristina Mora, en la presentación de este certamen, organizado por la Fundación Anade con la colaboración del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y que en esta edición contará en concurso con 98 películas, cortos o documentales provenientes de los cinco continentes.

"Todas ellas tienen presente la discapacidad, bien porque están interpretadas por personas con algún tipo de diversidad funcional, o porque la tenga alguien del equipo técnico, o porque el argumento tenga que ver con este tema", ha explicado la edil, quien ha avanzado que la gala final será el sábado 25 en el teatro Maribel Verdú.

En esta ocasión, el jurado estará formado por profesionales de la talla de Imanol Uribe (director), José Coronado (actor), Javier Gutiérrez (actor), Alfonso Albacete (director), Ana Vargas (maestra de Educación Especial), además del grupo de Cultura de la Fundación Amás y José Colmenero (Fundación Anade).

"Fuenlabrada trabaja en pro de una sociedad más inclusiva y en este caso apostamos por este Festival, el más importante de España, utilizando la gran pantalla para dar visibilidad a la realidad que rodea a estas personas con otras necesidades y como se pueden incluir en la sociedad utilizando el arte y la creatividad", ha añadido.

Dentro de la celebración del Festival se realizará un Taller de Interpretación a Cámara, por el que durante tres días pasarán alrededor de 15 personas con alguna discapacidad o necesidad especial, que grabarán diversas escenas que formarán parte de un montaje que podrá verse posteriormente en el festival.

El taller, que además se imparte a actores, profesionales o no, durante todo el año y que es muy demandado en el sector, lo impartirá Alfonso Albacete, director de películas como 'Sobreviviré', 'Más que amor frenesí', 'Atómica' o 'La novia de América'.