Emilio Rodríguez Menéndez, el abogado madrileño protagonista de regates a la justicia, montajes con famosas e intentos de asesinato

Emilio Rodríguez Menéndez todavía ostentaba el dudoso honor de ser el abogado español más polémico y mediático de nuestra historia reciente. El abogado madrileño ha muerto a los 75 años de edad, y en el mismo día de su cumpleaños, el 16 de octubre, en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, en Madrid. Nacido 1946, solía asegurar que es hijo de un teniente general del Ejército de Tierra pero parece ser que su padre solo alcanzó el empleo de coronel, después de haber hecho la guerra como alférez provisional en las filas de la Legión. Según un reportaje publicado en Interviú, Rodríguez Menéndez comenzó a hacer chanchullos a mediados de la década de los setenta, durante una curiosa gira por Latinoamérica. "Un informe de Interpol, fechado en agosto de 1978, señala que en Bolivia se hizo pasar por representante legal de España ante la ONU y fue detenido después de firmar cheques falsos del Banco Comercial Mexicano, por un total de alrededor de un millón de dólares", contó la revista. "En Chile ingresó en prisión acusado de bigamia, tras casarse con Patricia de Lourdes Bonet Cornejo sin haberse separado previamente de su primera mujer, la española María del Pilar Marqueta y Lafita. Además, fue acusado por la justicia del país andino de estafa y ejercicio ilegal de profesión. Se había hecho pasar por abogado, psicólogo y profesor".

Tras regresar a España, ya en los ochenta, saltó a la palestra mediática al ejercer de abogado defensor de la Dulce Neus, quien fue condenada a 28 años de cárcel por convencer a sus seis hijos para que matasen a su padre y luego huyó a Sudamérica aprovechando un permiso. Varios años después de esto, el abogado defendió a Dionisio Rodríguez, Dioni, el hombre al que le cayeron tres años y cuatro meses de prisión por sustraer 298 millones del furgón blindado de la empresa para la que trabajaba. También se convirtió en el abogado de Antonio David Flores en la época en que el ex guardia civil inició una cruzada mediática y judicial contra su ex Rocío Carrasco y la madre de esta, la cantante Rocío Jurado. Desde aquellos finales de los noventa, gracias a su colaboración con Antonio David, empezó a dejarse ver en distintos platós de televisión que aprovechaba para vender su imagen. Al mismo tiempo, sus relaciones sentimentales (y montajes) con gente como la colaboradora de televisión Mila Ximénez y famosas de tres al cuarto como Nuria Bermúdez y Sonia Moldes (ex novia de Alessandro Lecquio) encontraron cabida en las páginas de las revistas del corazón. "Sabía estar cerca del poder", contaba al diario El Mundo alguien que lo trató entonces. "Es un mentiroso compulsivo, un fabulador y un vendedor de humo que se creó un mundo alrededor de él y engañó a mucha gente porque es listo y daba mucho juego. Tenía una estrategia parecida a la de Villarejo, a unos les contaba una cosa, a otros otra... Tenía comprada a mucha gente. Además, como estaba todo el día en la tele se hizo famoso y tenía el despacho lleno de clientes, narcotraficantes y mafiosos sobre todo".

Rodríguez Menénz y Sonia Moldes. / ARCHIVO

Casado en varias ocasiones, el hermano de su tercera mujer, la chilena Viviana Muñoz, se presentó en su casa y le atacó con un cuchillo un día del verano del 95, tras no cobrar una deuda de ochocientas mil pesetas por los trabajos que había realizado para él en un prostíbulo del kilómetro 11 de la carretera N-II. Y en junio del 99 estuvo a punto de morir cuando un desconocido le disparó en el tórax desde el asiento trasero de una motocicleta mientras viajaba en el asiento del copiloto de su Mercedes 600, a escasos metros de su chalé en la localidad madrileña de Las Rozas. Las sospechas recayeron enseguida sobre su entonces esposa Laura Fernández, una joven licenciada en Económicas a la que unos días antes le había dado un poder notarial para manejar su millonario patrimonio. Laura ingresó en prisión preventiva y finalmente fue condenada a once años de cárcel como inductora del intento de asesinato de su ya ex marido (la sentencia concluyó que la interfecta ofreció a un amigo "50 millones, un reloj Cartier y favores sexuales" a cambio de matar al abogado).

Rodríguez Menéndez también hizo incursiones en los campos del periodismo y la política. Respecto a lo primero, en 1996 adquirió el diario Ya, donde publicó y firmó una entrevista con el supuesto asesino de las niñas de Alcàsser, Antonio Anglés. Al poco, Interviú descubrió y contó que todo era un engaño: "El impostor era un joven argentino que vivía en un suburbio de Buenos Aires" y al que el abogado pagó para que se hiciera pasar por el desaparecido Anglés. Después de esto fundaría Dígame, una revista amarillista en la que colaboraron Antonio David, Nuria Bermúdez y hasta el periodista Ramón Bermejo, actual portavoz del empresario Víctor de Aldama. La publicación tuvo una corta pero agitada vida, hasta el punto de que uno de sus números llegó a ser secuestrado por orden judicial, al considerar un magistrado que un reportaje en el que se aseguraba que una conocida artista ejercía la prostitución conculcaba el derecho a la intimidad de esta. En cuanto al tema político, en el 95 concurrió sin éxito a las elecciones municipales por la Agrupación Independiente de Las Rozas.

Emilio Rodríguez Menéndez (izda.), cuando presentó como candidato a la alcaldía de Marbella por el Partido Socialista de la Justicia (PSJ), fundado por él, al ex gobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu. / EFE/AL

Algo más tarde fundó el Partido Socialista de la Justicia (PSJ) y presentó como candidato a la alcaldía de Marbella al ex gobernador civil de Guipúzcoa José Ramón Goñi Tirapu. Tanto este como el abogado fueron condenados a dos años de prisión por su participación en la difusión de un vídeo de contenido sexual del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez. Rodríguez Menéndez huyó entonces del país y en 2005 lo detuvieron en Buenos Aires (Argentina), cuando salía de un restaurante donde cenaba en compañía de su cuarta esposa (la fisioterapeuta Vanessa Palomar, con quien tuvo a su tercer hijo), en cumplimiento de una orden de busca y captura internacional emitida contra él por la Audiencia Provincial de Madrid. Tras permanecer 24 horas detenido, quedó en libertad por orden de la jueza federal que le había tomado declaración, al tiempo que el Gobierno español acordaba solicitar su extradición.

En 2006 intentó entrar en España para visitar a su madre, gravemente enferma, pero finalmente fue detenido y trasladado a la prisión de Topas. En ese momento tenía pendiente su condena por el caso Pedro J. Ramírez y otra por un delito continuado contra la Hacienda pública, al haber utilizado cuentas a nombre de empleados y familiares para ocultar sus verdaderos ingresos. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo elevó de seis a diez años de prisión su condena, pues consideró que su engaño al fisco debía castigarse como cuatro delitos distintos en vez de hacerlo como un delito fiscal continuado. En agosto de 2008, el abogado aprovechó un permiso penitenciario de cuatro días para fugarse de la prisión coruñesa en la que permanecía ingresado. Ahí viajó a Paraguay y luego se instaló en Buenos Aires, donde continuó perseguido por la policía española y mantuvo perfil bajo por un tiempo. En 2014 protagonizó un reportaje en El País, donde se contaba que la justicia de España venía reclamando su extradición pero el juez federal argentino Marcelo Martínez de Giorgi la denegó en diciembre de 2013 y, por esta razón, Rodríguez Menéndez se sentía "libre para viajar a España sin temor a ser encarcelado de nuevo. Ha solicitado la ciudadanía argentina y aspira a vivir a caballo entre los dos países, 15 días en cada uno". En esos momentos el madrileño dirigía un bufete de 12 empleados en el centro de Buenos Aires, aunque él no constaba como abogado en los juicios de sus defendidos, ya que hasta diciembre de 2013 tenía una causa pendiente en el país. Regresó a España al poco tiempo, cuando sus penas habían prescrito, y abrió en Madrid un estudio jurídico.

Rodrí­guez Menéndez, cuando fue detenido en Buenos Aires en 2008. / EFE/Leo La Valle

Según dijo en una entrevista, se había separado en términos amistosos de Vanessa, que vivía con el hijo de ambos. Pero ella dio otra versión en marzo de 2015 a una revista en la que calificó de error su boda con el abogado. "Siempre decía que no le funcionó su anterior matrimonio porque era un 'machomán', necesitaba muchas mujeres a su alrededor, que nunca fue ni un padre ni un marido ideal y que ahora quería cambiar. Hasta que nació mi hijo yo conocí a un Emilio, y desde que nació he conocido a otro Emilio", contó la joven, que también criticó el hecho de que su ex se hubiera dejado ver repartiendo cien kilos de alimentos para familias necesitadas en Puente de Vallecas. "Solo quiere lavar su imagen porque desde marzo de 2014 no le ha dado un euro a su hijo de dos años y medio. Y lo hace para hacerme daño".

Desde entonces, el abogado más polémico había aparecido pocas veces en prensa. Aunque en 2023, ya al borde de los ochenta, volvió a acaparar titulares al conocerse que había sido condenado a cuatro años de cárcel por estafa grave e intrusismo profesional. Un diario nacional explicaba que el tipo sacó "120.000 euros a cuatro personas, a las que engañó con un falso negocio millonario de compraventa de petróleo de la empresa argentina YPF". La Audiencia Provincial de Madrid lo condenó también "porque se hizo pasar por abogado en ejercicio, cuando en el momento de los hechos, finales de 2014, estaba suspendido por el Colegio de Abogados de Madrid". Rodríguez Menéndez añadía así una nota más a un historial que tiene poco que envidiar al guion de la película de mafiosos más escalofriante.

Artículo publicado el 12 de octubre, una semana antes de la muerte del abogado.