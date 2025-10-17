OCIO NOCTURNO
Esta es la discoteca de Madrid donde se encontraron Ester Expósito y Gabriel Rufián en su 'noche de bachata'
Un vídeo de la actriz y el político bailando juntos a altas horas de la madrugada se ha hecho viral en redes sociales
Gabriel Rufián y Ester Expósito se han coronado esta semana como reyes de la noche madrileña. Un vídeo publicado en redes sociales este jueves prueba que el portavoz de ERC y la actriz compartieron pista de baile en una discoteca de la capital. La intérprete, de sobra conocida por sus papeles en Élite, La caza. Monteperdido o Alguien tiene que morir; y el carismático líder independentista fueron captados moviendo el esqueleto al ritmo de la bachata, en un ambiente distendido que ha provocado las reacciones de miles de usuarios. “Ayer estuve en un 'after' en Moncloa y lo que vi con mis ojos no fue real, casi me da un 'parrake' viendo bailar a Ester Expósito con Rufián”, escribió el que difundió el vídeo.
Rufián, que lleva meses siendo tendencia en redes sociales a raíz de sus vídeos con Vito Quiles, es noticia esta vez por 'romper la pista' de esta zona de ocio estudiantil junto a Expósito. No obstante, la noche de esta curiosa pareja no comenzó en Moncloa, sino en otra discoteca del centro de Madrid.
El Internacional, el club donde empezaron la noche Rufián y Expósito
Según han señalado algunos usuarios, antes de acudir a este local de Moncloa ya entrada la mañana, los protagonistas se encontraron primero en El Internacional, un club situado a escasos metros del Congreso de los Diputados. Fue allí donde empezó la fiesta, que terminaría horas después al oeste de la ciudad.
Ninguno de los dos ha hecho declaración alguna acerca del ya famoso baile, aunque fuentes cercanas a la artista descartan cualquier tipo de relación íntima. Rufián, por su parte, se encuentra casado con la periodista Marta Pagola, jefa de prensa del PNV.
