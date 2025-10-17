SEGURIDAD LABORAL
CSIF denuncia que la Comunidad de Madrid no garantiza entornos seguros frente al gas radón en las oficinas de Agentes Forestales
El sindicato exige el traslado inmediato del personal de San Lorenzo de El Escorial y Cercedilla hasta que se certifique la seguridad de los edificios
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha acusado a la Comunidad de Madrid de mantener sin resolver los problemas de exposición al gas radón en las oficinas comarcales de los Agentes Forestales situadas en San Lorenzo de El Escorial y Cercedilla. El sindicato advierte de que, pese a las actuaciones recientes, no se han adoptado medidas definitivas que garanticen la seguridad del personal.
Según ha informado CSIF en un comunicado, las mediciones realizadas entre 2013 y 2024 arrojaron niveles de radón superiores a los 800 Bq/m³, cuando el límite legal está fijado en 300 Bq/m³. El gas radón es un agente cancerígeno reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y su acumulación en espacios cerrados sin una ventilación adecuada supone un grave riesgo para la salud laboral.
Ventilación forzada, pero sin pruebas concluyentes
Durante la última reunión del Comité de Prevención de Riesgos Laborales, CSIF insistió en que las soluciones implementadas no son eficaces y criticó la falta de medidas estructurales para erradicar completamente la exposición al gas. Entre las actuaciones acometidas por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, se incluyen la instalación de sistemas de ventilación forzada y de extracción de aire, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Seguridad Nuclear.
No obstante, desde CSIF señalan que dichos sistemas presentan deficiencias técnicas, como la generación de contaminación acústica, y afirman que no se han presentado mediciones actualizadas ni avaladas que certifiquen su correcto funcionamiento. Además, denuncian que la última medición, realizada en junio de 2025, fue invalidada por no cumplir los estándares requeridos, tal como habría reconocido la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM), entidad responsable del cuerpo de agentes forestales.
Desde la Consejería, por su parte, aseguran que en la actualidad no hay ninguna oficina comarcal que supere los niveles máximos de radón, aunque admiten que tanto en San Lorenzo de El Escorial como en Cercedilla se detectaron anteriormente niveles elevados, por lo que se adoptaron las medidas técnicas pertinentes.
Riesgos laborales sin seguimiento médico
El sindicato denuncia también que todavía no se han realizado reconocimientos médicos específicos al personal potencialmente afectado por la exposición prolongada a este gas cancerígeno, lo que supone, según CSIF, un incumplimiento del artículo 22 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
Asimismo, alerta sobre otros riesgos adicionales, como la presencia persistente de humedad en las instalaciones, que podría favorecer la aparición de moho y derivar en problemas respiratorios y alergias, sin que exista una evaluación formal de estos factores de riesgo.
Ante esta situación, CSIF exige a la Comunidad de Madrid el traslado inmediato del personal afectado a otras sedes que garanticen condiciones de seguridad adecuadas, y reclama que no se permita el regreso a los centros actuales hasta contar con mediciones contrastadas, válidas y certificadas que demuestren que el entorno laboral es cien por cien seguro.
