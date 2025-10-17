Condenado a 5 años de cárcel un profesor de Madrid acusado de agresión sexual a tres alumnas menores

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 5 años de prisión a un profesor de un colegio de la capital acusado de agredir sexualmente a tres alumnas menores de edad en 2018, a las que realizó tocamientos y les dijo frases libidinosas en el centro educativo.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, recoge el acuerdo alcanzado entre el acusado y la Fiscalía el pasado 12 de septiembre, antes de que se celebrase el juicio, y es firme al haber manifestado las partes la intención de no recurrirla.

Los magistrados condenan a Iván H.R. a 4 años de prisión por dos delitos continuados de abuso sexual -agresión sexual según la ley actual- a menor de 16 años y a un año de cárcel por un delito de abuso sexual a menor de 16 años.

Para imponer esta pena los magistrados aprecian la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, por el tiempo transcurrido, y de reparación del daño a las familias de las víctimas, que tenían 11 años en el momento de los hechos.

Además de la pena de cárcel, el tribunal impone al docente 7 años de libertad vigilada, la inhabilitación para trabajar con menores durante 21 años y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y comunicarse con las menores por 4 años. Y le ordena a indemnizar a las víctimas con 12.000 euros.

Pedían 13 años de prisión

Inicialmente el Ministerio Público pedía para él 13 años de prisión: 5 años por cada delito continuado de abuso sexual y 3 por el delito de abuso sexual.

El tribunal considera probado en la sentencia que el acusado, quien trabajó como profesor de inglés en el centro escolar desde 2014 hasta que fue despedido en enero de 2019, comenzó en 2018 a acercarse a una alumna de 11 años para decirle que quería tener relaciones sexuales con ella, y repitió este comportamiento en varias ocasiones, dentro del colegio, provocando nerviosismo y malestar en la menor.

Además llegó a realizarle tocamientos y a besarle, diciéndole frases libidinosas, al igual que hizo con las otras dos alumnas, también de 11 años. itm/pgm/jlp