Ayuso presenta desde Texas un plan de FP para formar en IA a estudiantes, docentes y empresas de Madrid

Madrid AWS Futuro IA Builders Lab 2028 es el nuevo proyecto educativo anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en colaboración con Amazon Web Services (AWS). Esta iniciativa estratégica tiene como objetivo acercar la formación en Inteligencia Artificial (IA) a estudiantes de Formación Profesional (FP), así como a docentes y empresas de la región.

Formación en IA fuera del horario lectivo durante tres años

El programa se desarrollará durante los próximos tres años y se impartirá fuera del horario lectivo, ofreciendo formación complementaria en IA generativa y otras tecnologías emergentes. Los alumnos tendrán la oportunidad de aprender desde la plataforma Madrid Aula Digital, con el respaldo directo de AWS, y trabajar en proyectos reales junto a empresas madrileñas.

Además, se pondrán en marcha retos tecnológicos como el AWS FUTURO IA Challenge, donde los mejores proyectos podrán implementarse en entornos reales de la multinacional.

50.000 personas recibirán formación en tecnologías digitales

Ayuso ha destacado que esta colaboración permitirá formar a 50.000 personas, fortaleciendo las competencias digitales en el ámbito de la Formación Profesional. La iniciativa busca cerrar la brecha entre la creciente demanda de talento en Inteligencia Artificial y la oferta formativa actual, una necesidad clave para mejorar la empleabilidad y la competitividad del tejido empresarial madrileño.

La Comunidad de Madrid también se unirá a la Alianza Tech de AWS, una red que agrupa a más de 60 empresas, administraciones públicas y 650 instituciones educativas, cuyo objetivo es integrar habilidades digitales avanzadas en los planes de estudio de FP y universidades.

Alianza Tech de AWS: Madrid se suma a una red global de innovación

Este acuerdo se enmarca en el compromiso de Amazon Web Services de formar a 500.000 estudiantes en España antes de 2027, preparando a las futuras generaciones para los desafíos del mercado laboral digital.

Gracias a esta colaboración, se potenciará el ecosistema innovador y tecnológico de Madrid, facilitando la creación de soluciones basadas en servicios en la nube para sectores clave como el transporte, la salud, el medio ambiente, la educación y el turismo. Para ello, se aprovecharán más de 4.700 conjuntos de datos abiertos proporcionados por la Administración regional.

El proyecto también promoverá la cooperación entre empresas, startups, universidades y administración pública, fomentando el intercambio de conocimiento y acelerando la transformación digital de la Comunidad de Madrid.