Ayuso intensifica una agenda internacional que combina lo económico y promocional con lo político

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebrará este viernes su 47 cumpleaños en Austin. La dirigente madrileña se encuentra en la ciudad norteamericana en viaje institucional de cinco días, una visita en la que se reunirá con representantes de empresas tecnológicas, visitará la Universidad de Texas y asistirá al Gran Premio de EEUU de Fórmula 1 el domingo. Es la quinta ocasión en que se desplaza a EEUU desde que llegó a Sol y la segunda este año, en el que ha completado, además, otros dos viajes transoceánicos: a Perú en enero y a Ecuador en abril.

Ayuso viene intensificando su agenda internacional en una serie de viajes que alternan lo económico, la búsqueda de inversores y la promoción de Madrid o encuentros de corte institucional con otras actividades de carácter más político. No es tanto el caso de la visita en curso, donde el programa tiene más que ver con lo empresarial, pero en su estancia de cuatro días en Ecuador participó en dos mítines de la campaña electoral del presidente, Daniel Noboa. Unas semanas, antes, en un viaje también de cuatro días a Londres, el acto principal fue la lectura de un discurso en el que defendía, con pullas al Gobierno incluidas, un "liberalismo a la española" invitada por el Centro de Estudios Políticos, think tank cofundado en 1974 por Margaret Thatcher y quintaesencia del conservadurismo inglés.

En Austin se verá con Kirk Watson, alcalde demócrata de la ciudad, en un encuentro más institucional que político. Pero la justificación del viaje es fundamentalmente económica. Hoy, de hecho, mantendrá dos reuniones. Por la mañana departirá con representantes de Amazon Web Services, concretamente con su director global de Comercio y Seguridad Económica, Antonio Vargas, hasta hace dos meses, director de Relaciones Institucionales de esta división de Amazon en España y Portugal; el director de Sector Público de Amazon España, Óscar Sanz, y el manager de AWS en Estados Unidos para la Región Sur, Servando Esparza.

Posteriormente, por la tarde, visitará las instalaciones de Cisco Systems junto al vicepresidente senior a nivel mundial, Bryan Jones; el director general para España y Portugal, Andreu Vilamitjana; el director de Operaciones de Sector Público España, Xavier Massa; la Community Relations Manager, Charlinda Catchings, y el Account Executive para la Comunidad de Madrid, Pedro Ortega.

De Alemania a Corea del Sur

Durante el viaje, Ayuso también visitará la Universidad de Texas, una de las mayores universidades públicas de EEUU, como ya hizo en junio en el Miami Dade College o en abril en la Universidad de las Américas de Quito, donde fue investida doctora honoris causa. Y acudirá al Gran Premio de EEUU de Fórmula 1, donde podrá conocer detalles de la organización de cara al futuro Gran Premio de España que se celebrará en Ifema en 2026 y que el Gobierno regional trata de capitalizar como emblema de la internacionalización de Madrid.

Desde el Ejecutivo autonómico se defiende la utilidad de estos viajes como parte de la estrategia de captación de inversiones internacionales a la región, una política frecuentemente vendida como un éxito desde Sol. Esta misma semana, Ayuso hacía balance de la gestión de Invest in Madrid, la agencia regional a través de la que se canalizan estas y otras actuaciones. En lo que va de legislatura, aseguraba, esta oficina ha atraído a la Comunidad 148 proyectos, con una inversión de más de 2.700 millones de euros.

Se explica así desde la administarción regional la pertinencia de visitas como la que la presidenta madrileña hace estos días a Austin, la que realizó en 2023 a Alemania o la que en noviembre del año pasado le llevó a Corea del Sur, su primer viaje institucional a Asia, un continente en la mira de la Comunidad de Madrid al que no se descarta volver pronto. Aquel viaje encendió, además, una nueva polémica con el Gobierno central. Pocos meses después, el embajador de España en el país, Guillermo Kirkpatrick, visitó a Ayuso en la Real Casa de Correos. Fue poco después destituido. La semana pasada, el Ejecutivo regional anunciaba el nombramiento de Kirkpatrick como director general de Cooperación con el Estado y la Unión Europea.

Críticas de la oposición

La política de viajes de Ayuso se critica abiertamente, sin embargo, desde la oposición regional, que cuestiona que de verdad sea relevante para atraer esas inversiones. "Hemos pedido varias veces evaluaciones económicas de los objetivos de esos viajes", asegura el diputado autonómico de Más Madrid Hugo Martínez Abarca. "Se nos dice que no se pueden hacer previamente, pero luego nunca nos han sabido concretar inversiones cerradas".

A su juicio tienen más que ver con la intención de Ayuso de elevarse como agente político nacional, con agenda internacional, o con intentos de desviar la atención de problemas políticos internos como el juicio a su pareja. Y señala que a veces se usa el pretexto económico para otros propósitos. Cita en ese sentido el viaje a Ecuador, uno de cuyos actos fue la ratificación de un protocolo para agilizar la acreditación profesional de ciudadanos ecuatorianos residentes en Madrid. "Ese protocolo ya estaba firmado, se había firmado en Madrid tres meses antes", mantiene. "Si Ayuso quiere participar en un mitin de Noboa debe hacerlo como presidenta del PP de Madrid o a título personal, no como presidenta de la Comunidad de Madrid".

Igualmente crítica es la secretaria general del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera. "La repercusión posterior en los ciudadanos de Madrid no se ve reflejada después en asuntos tangibles", señala. "No hay una agenda clara de trabajo y muchas de las inversiones de las que habla han sido cerradas con el Gobierno de España, o están en un estado muy avanzado. Los últimos viajes coinciden con los problemas judiciales de su entorno. Parece más que se fuga", afirma. En esta ocasión, apunta, por su posición en el asunto de Palestina, "bastante alejada del sentir mayoritario de Madrid", el aborto o la publicación del vídeo de la declaración ante el Tribunal Supremo de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, en la que admitió que su acusación de que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, era autor de una filtración relacionada con González Amador estaba basada en una deducción, no en que tuviera información al respecto.

Desde Vox también se cuestionan los viajes al extranjero de Ayuso, aunque por otros motivos. "Lo que tiene que hacer es pisar más los barrios y municipios de Madrid porque la vemos muy desconectada de la realidad que viven los jóvenes, los autónomos y las familias, que sufren las consecuencias de la inmigración masiva que ella sigue llamando y, como consecuencia, el colapso de sus servicios públicos", trasladan fuentes del partido de ultraderecha.