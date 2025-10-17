La restauración de la Cibeles comenzará en junio de 2026 y mantendrá cubierta la fuente hasta diciembre

El Ayuntamiento de Madrid comenzará en junio del año que viene la restauración de la fuente de Cibeles después de los estudios llevados a cabo la pasada primavera que detectaron pequeñas patologías, entre ellas la reapertura de una grieta en el mascarón del carro de la diosa. Así lo ha confirmado este mediodía la delegada de Cultura del consistorio de la capital, Marta Rivera de la Cruz, quien ha asegurado que la intervención durará en torno a unos cinco meses.

"Para hacer este tipo de trabajos se tiene en cuenta muchas cosas", ha indicado Rivera, quien ha explicado que se espera hasta el año próximo para aprovechar los meses de verano. "Puesto que hay que trabajar a la intemperie, se consideran cuestiones las lluvias o las temperaturas extremas, y el mejor momento para restaurar es ese", ha detallado. Las obras, ha añadido, van a durar, unos cinco meses siempre que o surja alguna complicación sobrevenida, una circunstancia que, no obstante, se confía no concurra, dado lo exhaustivo de los trabajos de la pasada primavera. "Los informes que hay indican casi, casi cada pequeña fisura en la que hay que intervenir", ha apuntado la responsable del Área de Cultura municipal en declaraciones recogidas por Efe.

Durante ese tiempo, hasta diciembre, la Cibeles estará cubierta con una lona sobre la que no se han desvelado detalles, aunque sí se adelanta desde el Consistorio que se tendrá en cuenta su ubicación, en un lugar de paso y con miles de visitantes diarios, por lo que se "cuidará" ese aspecto también.

Rivera ha adelantado que para financiar los trabajos se buscará alguna fórmula de colaboración público-privada, como ya ocurrió con la restauración de Neptuno, acometida a finales de 2024. Entonces se firmó un convenio con L'Oréal, que aportó 100.000 de los 137.000 euros que costaron los trabajos a cambio de poder poner publicidad en parte de la lona que cubrió el monumento, junto a un diseño de Javier Mariscal.

"Estamos cerrando un acuerdo para que esta restauración no salga del bolsillo de los madrileños y espero anunciarlo muy pronto", ha desvelado Rivera. "Venimos de unas épocas en las que las grandes multinacionales, las empresas grandes y pequeñas se implicaban mucho con grandes eventos deportivos. Pensar que se pueden implicar también en la preservación y cuidado del patrimonio es un paso adelante que hay que fomentar", ha comentado.

También ha asegurado que se estudiará, "aunque es muy difícil", la posibilidad de que se puedan visitar los trabajos, como ya se hizo puntualmente durante la recién premiada restauración de la Puerta de Alcalá. "Es complicado, porque estamos hablando de una fuente que está en una isla, pero vamos a ver cómo podemos hacerlo para que, por lo menos algunos ciudadanos, igual que hicieron con la Puerta de Alcalá o con la portada del Museo de Historia de Madrid puedan ver de cerca los trabajos para que sean testigos también de la dificultad, de la exquisitez y de la importancia".

La fuente de Cibeles se sometió a principios de este año a un estudio sobre su estado de conservación. No se detectaron problemas de consideración en el monumento, con un diagnóstico que reflejaba un buen estado de salud general de la diosa Cibeles. La restauración, por tanto, irá destinada a solventar las patologías menores detectadas, como la acumulación de suciedad, la oxidación de algunas piezas de hierro y leves problemas de estabilidad, de manera que se evite una intervención más costosa y compleja en el futuro.