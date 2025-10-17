LA 'PLAYLIST' DE EPE
Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana
Cada viernes, los dos miembros de la sección de cultura de este periódico, con sus diferentes filias y fobias musicales, proponemos tres temas por cabeza para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Solo hay que darle al play
Las 3 de Pedro del Corral
'Dejándolo pasar', de Samuraï
El éxito de Samuraï entre los Z resulta, cuanto menos, curioso: no toca ningún palo del urbano, el género rey, sino que se adentra en el rock-pop sin complejos. Rara vez la verán coronando una lista, pero sus oyentes se cuentan por millones. No ha perdido el foco nunca: sabe que la única forma de llegar al público es siendo auténtica, una declaración de intenciones en la era de TikTok. Dejándolo pensar es su última declaración de amor. A sí misma.
'Mi nombre', de Leire Martínez
La patada que Xabi, Pablo, Álvaro y Haritz propinaron a Leire el 14 de octubre de 2024 les ha pasado factura. Prescindir de quien que les salvó tras el portazo de Amaia Montero resulta, cuanto menos, y tras 17 años, bochornoso. Por más que ahora intenten revivir La Oreja de Van Gogh con un regreso de chichinabo, el grupo murió aquel día. Poco les valió que a Leire le partieran la cara con tantas comparaciones y críticas. Jamás la defendieron, nunca le dieron su lugar. De aquellos lodos, Mi nombre.
'Lola les yeux fermés', de Vendredi sur Mer
Comenzó trabajando como fotógrafa para Hermès, pero una charla le cambió la vida. Un amigo le animó a cantar tras escuchar una maqueta casera que había grabado hace tiempo. Su reacción fue tal que, a las semanas, dio sus primeros pasos en la industria musical. Se mudó a París y, entonces, en un arrebato, Charline Simon adoptó el seudónimo Vendredi sur Mer: su éxito fue inmediato y Sony se la rifó. Lola les yeux fermés le hace justicia.
Las 3 de Jacobo de Arce
'Somni', de Raül Refree y Niño de Elche
Les ha quedado tirando a muy correcto a Refree y Niño de Elche el disco que acaban de publicar a cuatro manos. Raül y Paco se conocieron hace una década trabajando ambos con la gran Rocío Márquez y ya han colaborado en otras ocasiones, pero aquí se lanzan en plancha a un océano de mantras e instrumentaciones paisajísticas que tienen poco que ver con lo que les habíamos escuchado hasta ahora. Esta piedra preciosa que es Somni puede ser una buena puerta de entrada al universo paralelo y trascendente que han construido juntos.
'Procession', de Brian Eno y Beatie Wolfe
Más de viajes a otros mundos, de lenguajes sonoros cercanos al ambient y de músicos cuyas fórmulas maridan bien. El veterano Brian Eno cierra la trilogía casi simultánea que ha creado con la artista conceptual y música Beatie Wolfe con el tercero de sus tres álbumes juntos. Liminal es casi totalmente instrumental, y contiene temas tan brillantes como este Procession que podríamos entender como una mezcla libre de minimalismo loopeado y folktrónica. El mejor acompañamiento para un plácido paseo por el espacio.
'Verónica', de TRISTÁN! y rusowsky
Tendría gracia que la chavalada más joven se pusiera ahora a recuperar los sonidos del sunshine pop de los últimos 60 como ya hizo Guille Milkyway con excelente criterio hace casi treinta años. En este tema de TRISTÁN! y rusowsky los tiros van un poco por ahí, con un ligero aroma también a lo que hacían La Costa Brava, a los que nunca echaremos de menos lo suficiente. Viene fuerte la nueva camada del pop español, que aparte de inventarse un montón de cosas interesantes, parece que también está aprendiendo a mirar atrás si ira.
