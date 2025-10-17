Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Les ha quedado tirando a muy correcto a Refree y Niño de Elche el disco que acaban de publicar a cuatro manos. Raül y Paco se conocieron hace una década trabajando ambos con la gran Rocío Márquez y ya han colaborado en otras ocasiones, pero aquí se lanzan en plancha a un océano de mantras e instrumentaciones paisajísticas que tienen poco que ver con lo que les habíamos escuchado hasta ahora. Esta piedra preciosa que es Somni puede ser una buena puerta de entrada al universo paralelo y trascendente que han construido juntos.