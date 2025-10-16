Moda vintage y muebles únicos: el Palacio de Cibeles acoge una nueva edición del Rastrillo Nuevo Futuro

Por fin ha llegado el momento preferido de toda aquellas personas amantes de los artículos de segunda mano. Vuelve al Palacio de Cibeles el Rastrillo Nuevo Futuro, conocido por contar con la visita y el apoyo de la reina Sofía. El mercado, que celebra su 54ª edición, combina una cuidada selección de expositores con un fin solidario: todos los beneficios se destinan a la asociación Nuevo Futuro, que trabaja desde hace más de medio siglo en la protección de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Entre el 13 y el 16 de noviembre, la majestuosa Galería de Cristal abrirá sus puertas para reunir piezas únicas de moda vintage, mobiliario, arte y decoración. Los visitantes deberán estar atentos para encontrar antigüedades, ropa de diseñador, joyería artesanal o hasta vajillas de época.

Precio El Rastrillo de Nuevo Futuro

El precio de entrada es de 6 euros, y el horario de 11:00 a 22:00 horas. Bajo la bóveda de cristal del histórico palacio, encontrarás durante el jueves 13 de noviembre hasta el viernes 16, diseñadores consagrados y emergentes junto con espacios gastro y de ocio donde reponer energías con propuestas de reconocidos restaurantes madrileños y bodegas colaboradoras. Además, durante los cuatro días, habrá una zona de arte con pequeñas galerías invitadas, obras de artistas locales y firmas de decoración sostenible.

Los mejores mercadillos de Madrid

Si este mercadillo no te convence, recuerda que en la capital tienes otros miles para visitar, donde podrás adquirir todo tipo de artículos al mejor precio. Entre los más destacados se encuentran la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid. Y tú, ¿a qué esperas para acudir?