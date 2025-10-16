El mejor cante llega a Madrid con la celebración del festival Suma Flamenca: 46 espectáculos en toda la región

Este fin de semana, Madrid se viste de arte flamenco. Llega a la región la 20ª edición del festival Suma Flamenca, una cita ineludible para los aficionados a este tipo de música que se extenderá hasta el próximo 2 de noviembre en la capital. En esta ocasión, la programación está compuesta por más de 46 espectáculos que tendrán lugar en diferentes espacios de la Comunidad de Madrid, todos bajo el lema 'Tradición y Vanguardia'.

La cita contará con la participación de grandes nombres del mundo del flamenco, como es el caso de José Mercé, Mayte Martín, Manuel Liñán, Olga Pericet, El Pele, Juan Carmona o Rafaela Carrasco. Consolidado como uno de los grandes eventos de esta rama en el país, Suma Flamenca 2025 combinará la esencia de este arte con las últimas innovaciones en materia escénica y visual.

Primera cita, este jueves en la Cuesta de Moyano

Este mismo jueves, la Cuesta de Moyano será testigo de la inauguración del programa, que corre a cargo de Sandra Carrasco. La onubense cantará junto al guitarrista David Arahal en un rincón de la capital que celebra su centenario. Desde allí, bajo el título 'Poesía culta y popular', rendirá homenaje a autores como Antonio Machado, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez o Rafael Alberti. Además, esta misma jornada Olga Pericet presenta 'La materia' en la Sala Verde de los Teatros del Canal, inspirado en el luthier Antonio de Torres.

En los días venideros, la actividad no se limitará solo a Madrid capital. El Real Coliseo de San Lorenzo de El Escorial también recibirá a la bailaora Paloma Fantova, en un viaje íntimo a las raíces de la artista. El Centro Cultural Pilar Miró, por su parte, será escenario de la presentación de 'Del cante al corazón', de David de Jacoba.

Una de las citas más esperadas tendrá lugar en la Sala Roja de los Teatros del Canal -- epicentro del festival --, desde donde el bailaor Jesús Carmona, Premio Nacional de Danza 2020, ofrecerá el espectáculo 'Super-viviente', que cierra una trilogía iniciada con 'El salto' y 'Baile de bestias'. En la pieza profundizará en la exposición del artista ante el público, así como en la dualidad entre fuerza y fragilidad del intérprete. Puedes consultar la programación completa en el siguiente enlace.