Madrid On Ice vuelve al Riyadh Air Metropolitano: pista de hielo de 4.200 m² del 22 de diciembre al 11 de enero

El Riyadh Air Metropolitano se transformará nuevamente esta Navidad en una de las pistas de hielo más grandes de Europa con la llegada de Madrid On Ice, que se celebrará del 22 de diciembre al 11 de enero. Más de 4.200 metros cuadrados de superficie helada ocuparán el perímetro del estadio, permitiendo que hasta 1.500 personas patinen simultáneamente.

Además de la pista de hielo, Madrid On Ice ofrecerá una completa propuesta de ocio navideño para todos los públicos, que incluirá actuaciones musicales en directo, sesiones de DJ en horario nocturno y una variada oferta gastronómica con productos tradicionales de estas fechas, como chocolate con churros, castañas asadas, algodón de azúcar y otros dulces típicos.

Ubicación y accesos: cómo llegar al Riyadh Air Metropolitano

La excelente conectividad del estadio Riyadh Air Metropolitano facilita el acceso al evento, especialmente durante una época del año con gran afluencia en el centro de Madrid. Los visitantes podrán llegar utilizando:

Metro : Línea 7 – estación Estadio Metropolitano ; a 10 minutos a pie, Las Rosas (Línea 2) y Canillejas (Línea 5)

: Línea 7 – estación ; a 10 minutos a pie, (Línea 2) y (Línea 5) Autobuses EMT : 15 líneas con parada en las inmediaciones

: 15 líneas con parada en las inmediaciones Autobuses interurbanos : 20 líneas operativas en la zona

: 20 líneas operativas en la zona Vehículo privado: estacionamiento gratuito en los aparcamientos Sur A y Exterior Oeste del estadio

Entradas y preventa para socios

La venta de entradas ya está disponible a través de la web oficial. Además, del 16 al 20 de octubre, se habilitará una preventa exclusiva para socios del club.

Como ventaja adicional, los socios del Atlético de Madrid podrán disfrutar de un descuento del 25 %, aplicable a grupos de hasta cuatro entradas en cualquier horario disponible. Esta promoción estará activa hasta el 11 de enero, sin límite de uso.

Más de 100.000 asistentes en la edición anterior

Durante la pasada temporada, más de 100.000 personas participaron en esta experiencia de ocio sobre hielo en el estadio rojiblanco. Este año, el evento regresa con nuevas actividades y una oferta aún más amplia, consolidándose como uno de los principales planes navideños en Madrid.