Madrid se consolida como una de las regiones más desiguales de España pese al crecimiento de su PIB

La Comunidad de Madrid, a pesar de contar con uno de los PIB per cápita más altos del Estado, es también una de las regiones más desiguales de España. Así lo refleja el XV Informe El Estado de la Pobreza en España. Pobreza y Territorio. Comunidades Autónomas y Unión Europea, elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES) y presentado este 16 de octubre, en vísperas del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

El informe destaca que, aunque el PIB per cápita y la tasa de riesgo de pobreza suelen estar inversamente relacionados, esta relación no se cumple en Madrid. Con una renta per cápita de unos 42.660 € en 2023, su tasa de pobreza ronda el 14 %, similar a la de comunidades con menor riqueza como Galicia (28.599 €). Así, el 20 % más rico de la población gana 5,5 veces más que el más pobre.

La vivienda, otro eje de exclusión social en Madrid

La crisis de la vivienda ha empeorado la situación de pobreza en muchas regiones, y Madrid es una de las más afectadas. Entre 2014 y 2024, el coste del alquiler en España subió un 39,3%, y en Madrid el porcentaje de hogares que destinan más del 40% de su renta a la vivienda está por encima de la media estatal, junto a Baleares, Canarias, Cataluña y Comunitat Valenciana. Este fenómeno no solo encarece la vida, sino que expulsa a muchas familias de sus barrios y profundiza la desigualdad urbana.

El territorio como factor estructural de desigualdad

El informe de EAPN-ES pone de manifiesto también que la desigualdad territorial en España es estructural. Las políticas públicas, las condiciones del mercado laboral, los precios de la vivienda y las diferencias en inversión social son factores que determinan el riesgo de pobreza según el lugar de residencia.

Las comunidades del sur de la península (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Región de Murcia) siguen encabezando los rankings de pobreza y exclusión social. En contraste, regiones como Madrid, Navarra o País Vasco, aunque tienen mejores indicadores agregados, presentan altos niveles de pobreza severa, lo que subraya que la exclusión social persiste incluso en los entornos más desarrollados.

Las ayudas sociales, clave pero desiguales entre regiones

En 2024, las ayudas sociales y pensiones evitaron que 11,1 millones de personas cayeran en pobreza. Sin embargo, la eficacia de estas políticas varía según la comunidad autónoma. El informe compara casos como Asturias, Murcia y Canarias: con niveles similares de vulnerabilidad inicial, Asturias logra una tasa de pobreza del 15,6 % gracias a una mayor inversión social, frente al 26% de Murcia y el 24,6 % de Canarias.

España: a la cola de Europa en pobreza infantil

España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza y exclusión social, solo por detrás de Bulgaria, Rumanía y Grecia. Especialmente alarmante es el caso de la pobreza infantil, con 2,3 millones de menores en situación de pobreza, la tasa más alta de toda la Unión Europea.

Cumplimiento desigual de la Agenda 2030

Aunque en conjunto se ha reducido ligeramente la tasa AROPE (riesgo de pobreza y exclusión social) del 26,5% al 25,8% —lo que supone 200.000 personas menos en esa situación—, España aún no ha conseguido bajar del umbral del 25% en la última década. Y a nivel regional, los avances son muy desiguales: mientras Baleares, Canarias y Andalucía han mejorado, otras comunidades como Navarra o Aragón han empeorado sus cifras desde 2015.

¿Cómo paliar esta situación? Desde EAPN-ES se insiste en la necesidad urgente de aprobar un Pacto de Estado contra la Pobreza, actualmente paralizado en el Congreso. Dicha iniciativa debería incluir medidas como una "prestación universal por crianza, acceso real a vivienda digna, políticas de empleo y cuidados de calidad, lucha contra la aporofobia y una mejor financiación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza", según la organización.