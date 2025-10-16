Ayuso carga contra un Gobierno que "no hace otra cosa" que "mentir" y que ha vulnerado "la Constitución a muerte"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra un Gobierno de España que "no hace otra cosa" que "mentir" y que ha vulnerado "la Constitución a muerte".

"Hablan de mentiras aquellos que han puesto en marcha una campaña de acoso y desprestigio contra todo mi entorno personal", ha asegurado la presidenta desde la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, donde ha criticado la "operación" que está llevando a cabo el Gobierno para "salvar" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que quede "como inocente o víctima".

Tras las críticas de la portavoz socialista, Mar Espinar, sobre las supuestas "mentiras" del jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en el marco de la investigación de las filtraciones sobre su pareja en las que está involucrado García Ortíz, la presidenta ha asegurado que es el fiscal general es el que "mintió al propio sistema judicial" y "borró" su teléfono móvil "obstruyendo el trabajo de la Guardia Civil.

"Móvil que también borró el propio presidente del gobierno. Tienen a su número dos en la cárcel, el señor (Santos) Cerdán (...) Ocultaron las juergas del Tito Berni utilizando la prostitución y chicas jóvenes. ¡Qué feminismo les ha quedado!", ha lanzado.

También ha reprochado la dirigente autonómica que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no pueda negar no haber cobrado en metálico del partido", mientras ahora algunos ministros están "bajando la cabeza porque no pueden contestar al respecto".

"Han ocultado una trama de subvenciones que iban directas al hermano de Ximo Puig en Valencia, que ahora está en el banquillo. Han mentido cada vez que han favorecido al hermano del presidente del Gobierno", ha apostillado.

El PSOE la acusa de "dones dictatoriales"

Por su parte, la portavoz socialista ha criticado que Ayuso quiera "impedir que se cumpla la ley del aborto" en la Comunidad de Madrid para lo que saca a pasear "sus dones dictatoriales" y manda "a las mujeres de Madrid a abortar a otro lado".

"Céntrese, por una vez, en cumplir la ley, señora Ayuso, porque si con este ataque a los derechos fundamentales de las mujeres lo que pretendía era despistarnos, ya le digo yo, que no lo ha conseguido. Toda España ha visto cómo su jefe de gabinete reconocía en sede judicial que había fabricado un bulo contra el fiscal general del Estado", ha espetado.

Considera Espinar que Ayuso y su jefe de Gabinete representan "lo peor del PP" porque son "los más hipócritas, los más reaccionarios, los que no miran por los ciudadanos, los que solo miran por mantener su tren de vida y los que recortan derechos".