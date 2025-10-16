Leve descenso de temperaturas en Madrid este jueves: este es el pronóstico de la AEMET

Los madrileños siguen disfrutando del buen tiempo en la ciudad. A pesar de haber llegado al ecuador del mes de octubre, las temperaturas en Madrid siguen estando más cercanas a la primavera -- o, en algunas jornadas, incluso al verano -- que al propio otoño. Por el momento, los chaquetones siguen colgando del armario a la espera de que los termómetros den algún signo de 'bajonazo'. Hasta entonces, los vecinos de la capital siguen exprimiendo al máximo estos cielos soleados que protagonizan el día a día.

Este jueves, el contexto en Madrid cambiará. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha pronosticado para hoy algunos intervalos nubosos, con alguna posibilidad de que se produzca algún chubasco ocasional en la zona de la sierra. En general, los cielos estarán cubiertos por nubarrones grises que, si bien no traerán por lo general precipitaciones, sí oscurecerán el ambiente en la capital. Las temperaturas mínimas se mantuvieron estables anoche, aunque las máximas sí descenderán durante la jornada hasta los veinticuatro grados centígrados, tres menos que este miércoles.

¿Lloverá este fin de semana en Madrid?

De cara al fin de semana, este descenso de temperaturas máximas será más acusado. Los termómetros no sobrepasarán los veintitrés grados de aquí al domingo, aunque lo que más preocupa a los madrileños es una posible lluvia que podría echar al traste sus planes de ocio. Será el domingo por la tarde cuando, según la AEMET, podría caer sobre Madrid capital algún chubasco molesto. La posibilidad de que el fenómeno ocurra es del 55%, por lo que habrá que estar atentos a la actualización de las previsiones en los próximos días.