ESTRENO
Leiva y su voz, al límite: el documental más íntimo del artista llega este viernes a los cines de Madrid
El rodaje del documental comenzó en Nueva York en septiembre de 2023 y recorrió parte de su gira mundial, la grabación del álbum 'Gigante' y la creación del tema que da título a la película, Hasta que me quede sin voz
Este viernes 17 de octubre llega a las salas de toda España Hasta que me quede sin voz, la nueva película documental original de Movistar Plus+, producida por Blur y distribuida por Sideral. Narrada en primera persona por el propio Leiva —o José Miguel Conejo Torres, su nombre real—, la cinta promete mostrar un retrato inédito, crudo y honesto del músico madrileño en uno de los momentos más intensos y vulnerables de su carrera.
Una voz al límite
El documental, que tuvo su preestreno en el Festival de Cine de San Sebastián con una gran acogida, muestra al artista enfrentándose a un problema irreversible en una cuerda vocal, que condiciona tanto su presente como su futuro, pero que no frena su impulso por seguir creando.
De hecho, hace unas semanas el madrileño dio un susto a sus seguidores por ese mismo motivo cuando canceló el concierto que tenía previsto ofrecer el sábado 20 de septiembre en las Pistas de la Fuente de la Niña, en Guadalajara, debido a un problema de salud.
El cantante sufrió una infección aguda en las vías respiratorias, con faringitis y amigdalitis lingual, que se agravó en las horas previas al espectáculo, lo que le impidió actuar. Aunque tanto él como su equipo intentaron reprogramar la cita para otra fecha cercana, finalmente no fue posible. La organización anunció que todas las personas que compraron sus entradas recibirán el reembolso íntegro de forma automática, sin necesidad de realizar ningún trámite.
Un año de rodaje entre Nueva York, Texas y los escenarios
El rodaje del documental comenzó en Nueva York en septiembre de 2023 y recorrió parte de su gira mundial, la grabación del álbum Gigante y la creación del tema que da título a la película, Hasta que me quede sin voz, en plataformas desde el 10 de octubre. La canción, compuesta y producida por el propio Leiva, resume el pulso emocional de la película: una confesión cantada, honesta y sin adornos que podría ser la última si su voz lo abandona.
Con más de 25 años de carrera, 12 álbumes de estudio y dos Premios Goya a Mejor Canción Original, Leiva se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música española. Este documental recorre sus orígenes en el barrio madrileño donde creció, sus inicios con Pereza, el fin del dúo, su reencuentro con Rubén Pozo y su estrecha relación con Joaquín Sabina.
Dirigida por Mario Forniés y Lucas Nolla, que han acompañado al artista desde sus primeros videoclips, la película utiliza distintos formatos visuales —digital, 16mm, Super 8, iPhone— para crear un lenguaje visual que refleja la tensión, el frenetismo y la fragilidad de una voz al límite.
El montaje, a cargo de Nolla, fue clave para consolidar el tono narrativo de un documental que se mueve entre la carretera, el escenario y el silencio de la montaña, donde Leiva se retira para recomponerse, según ha compartido Movistar+.
¿En qué cine de la Comunidad de Madrid ver el documental?
La película se estrenará en cines el 17 de octubre y posteriormente llegará a Movistar Plus+. En el caso de Madrid, el documental se proyectará en los siguientes cines:
- Cine Palacio de la Prensa – Plaza del Callao, 4, Madrid
- Cines Embajadores Río – Calle de Ercilla, 53, Madrid
- Cines Princesa – Calle de la Princesa, 3, Madrid
- Cines Verdi – Calle de Bravo Murillo, 28, Madrid
- Cinesa Heron City Las Rozas 3D – Avenida Juan Ramón Jiménez, 3, Las Rozas de Madrid
- Cinesa Manoteras 3D – Avenida de Manoteras, 40, Madrid
- Cinesa Méndez Álvaro 3D – Calle Acanto, 2, Madrid
- Cinesa Nassica – Parque Comercial Nassica, Carretera Andalucía N-IV, salida 17, Getafe
- Intu Xanadú – Carretera N-V, km 23.500, Calle Puerto Navacerrada s/n, Arroyomolinos
- Kinépolis Madrid Ciudad de la Imagen – Calle Edgar Neville s/n, Ciudad de la Imagen, Pozuelo de Alarcón
- MK2 Palacio de Hielo – Centro Comercial Palacio de Hielo, Calle de Silvano, 77, Madrid
- OCINE Quadernillos – Centro Comercial y de Ocio Cuadernillos, Carretera N-II km 34, Alcalá de Henares
- Ocine Urban-X Madrid – Calle Oslo, 53, Alcorcón
- Odeon Multicines Sambil – Centro Comercial Sambil Outlet, Madrid
- Plaza Norte 2 – Centro Comercial Plaza Norte 2, Carretera de Burgos salida 19, San Sebastián de los Reyes
- Reston Cinema – Avenida Mar Mediterráneo, 3, Valdemoro
- Rivas H2O – Calle Marie Curie, 4, Rivas-Vaciamadrid
- TresAguas – Centro Comercial TresAguas, Avenida San Martín de Valdeiglesias, 24, Alcorcón
- Yelmo Cines Plenilunio 3D – Calle de Aracne, 3, Madrid
- Yelmo Islazul – Centro Comercial Islazul, Calle de la Calderilla, 1, Madrid (28044)
