Leiva y su voz, al límite: el documental más íntimo del artista llega este viernes a los cines de Madrid

Este viernes 17 de octubre llega a las salas de toda España Hasta que me quede sin voz, la nueva película documental original de Movistar Plus+, producida por Blur y distribuida por Sideral. Narrada en primera persona por el propio Leiva —o José Miguel Conejo Torres, su nombre real—, la cinta promete mostrar un retrato inédito, crudo y honesto del músico madrileño en uno de los momentos más intensos y vulnerables de su carrera.

Una voz al límite

El documental, que tuvo su preestreno en el Festival de Cine de San Sebastián con una gran acogida, muestra al artista enfrentándose a un problema irreversible en una cuerda vocal, que condiciona tanto su presente como su futuro, pero que no frena su impulso por seguir creando.

De hecho, hace unas semanas el madrileño dio un susto a sus seguidores por ese mismo motivo cuando canceló el concierto que tenía previsto ofrecer el sábado 20 de septiembre en las Pistas de la Fuente de la Niña, en Guadalajara, debido a un problema de salud.

El cantante sufrió una infección aguda en las vías respiratorias, con faringitis y amigdalitis lingual, que se agravó en las horas previas al espectáculo, lo que le impidió actuar. Aunque tanto él como su equipo intentaron reprogramar la cita para otra fecha cercana, finalmente no fue posible. La organización anunció que todas las personas que compraron sus entradas recibirán el reembolso íntegro de forma automática, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Un año de rodaje entre Nueva York, Texas y los escenarios

El rodaje del documental comenzó en Nueva York en septiembre de 2023 y recorrió parte de su gira mundial, la grabación del álbum Gigante y la creación del tema que da título a la película, Hasta que me quede sin voz, en plataformas desde el 10 de octubre. La canción, compuesta y producida por el propio Leiva, resume el pulso emocional de la película: una confesión cantada, honesta y sin adornos que podría ser la última si su voz lo abandona.

Leiva y Rubén Pozo, en 'Hasta que me quede sin voz' / MOVISTAR +

Con más de 25 años de carrera, 12 álbumes de estudio y dos Premios Goya a Mejor Canción Original, Leiva se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música española. Este documental recorre sus orígenes en el barrio madrileño donde creció, sus inicios con Pereza, el fin del dúo, su reencuentro con Rubén Pozo y su estrecha relación con Joaquín Sabina.

Dirigida por Mario Forniés y Lucas Nolla, que han acompañado al artista desde sus primeros videoclips, la película utiliza distintos formatos visuales —digital, 16mm, Super 8, iPhone— para crear un lenguaje visual que refleja la tensión, el frenetismo y la fragilidad de una voz al límite.

El montaje, a cargo de Nolla, fue clave para consolidar el tono narrativo de un documental que se mueve entre la carretera, el escenario y el silencio de la montaña, donde Leiva se retira para recomponerse, según ha compartido Movistar+.

¿En qué cine de la Comunidad de Madrid ver el documental?

La película se estrenará en cines el 17 de octubre y posteriormente llegará a Movistar Plus+. En el caso de Madrid, el documental se proyectará en los siguientes cines: