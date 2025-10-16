Interconectar el ecosistema rural a través de la innovación es fundamental para que el sector agroalimentario avance

El campo es un sector fundamental en la Comunidad de Madrid. En concreto el sector agroalimentario aporta cerca del 3,7% VAB de la región, con un valor de aproximadamente 10.000 millones de euros. A día de hoy, el mundo rural se encuentra en plena transformación hacia un futuro más digital y más tecnológico que supone nuevos desafíos para empresas y trabajadores.

Para analizar estos retos, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA junto a ‘activos’, el vertical de economía y empresa de Prensa Ibérica, y el impulso de AgroBank, organizaron el encuentro Madrid agro-tech: del campo al futuro, que se sitúa dentro del circuito Planeta Agro: la voz del mundo rural 2025.

En el marco de esta jornada, Jaime Campos, director de AgroBank, destacó la importancia estratégica del sector agroalimentario en España, no solo por su peso económico, sino también por su papel esencial en la conservación medioambiental y el desarrollo rural. Campos subrayó que iniciativas como esta son clave para dar visibilidad a un sector que necesita avanzar hacia un modelo más sostenible, tecnificado y competitivo. Asimismo señaló que “sin innovación no hay futuro” e identificó los principales desafíos que enfrenta el sector: la escasez de recursos naturales, la falta de mano de obra, la necesidad de mejorar la productividad de forma sostenible y el reto del relevo generacional.

También advirtió que estamos inmersos en un cambio de ciclo derivado de la situación geopolítica actual, que está transformando la estrategia alimentaria europea. Este nuevo escenario camina hacia un sector más relevante en términos económicos y sociales, y también más mecanizado y tecnificado. En este sentido, puso en valor el papel de la innovación como motor de transformación, destacando la importancia de atraer a jóvenes profesionales mediante explotaciones más grandes y rentables que permitan conciliar vida personal y laboral.

Como ejemplo de este compromiso, AgroBank ha impulsado desde 2022 la aceleradora AgroBank Tech Digital INNovation, en colaboración con el MAPA, que ya ha recibido más de 500 propuestas de startups nacionales e internacionales. Además, Campos presentó el AgroBank HUB, una plataforma digital que integra actualidad sectorial, soluciones especializadas, marketplace y comunidad de innovación. “Desde AgroBank y CaixaBank seguiremos apoyando al sector para avanzar hacia un modelo más digital, más productivo y más sostenible”, concluyó Campos.

La mesa de expertos Madrid agro-tech: del campo al futuro, estuvo moderada por la periodista Atala Martín. El director de AgroBank Comunidad de Madrid, Carlos Javier López Sánchez, afirmó que existe “un ecosistema agroalimentario que piensa y late en el mundo de la tecnología" y, en este sentido, “la Comunidad de Madrid tiene todo el interés para ser protagonista”. Asimismo abogó por impulsar la “democratización del campo”.

En cuanto a financiación, López expuso que para AgroBank “forma parte de su core”, pero que han ido más allá: “La financiación es necesaria, las ayudas existen, pero para alcanzar una democratización es necesario extender el conocimiento y la capacitación; la tecnología será útil si llega a todos”.

Por su parte Laura Martín, directora de I+D+I del Clúster de Agroalimentación de la Comunidad de Madrid (Madrifood), reconoció que “en Madrid el campo no es atractivo para la gente joven” y, por eso, incidió en la importancia de “intentar hacer ver que se pueden vivir de ello y que el campo y el sector agroalimentario es atractivo”.

A continuación, Valentín García Alcocer, vicepresidente de Estrategia de Innovación en Eatable Adventures, manifestó que “el futuro del campo pasa por las ciudades” ya que “la realidad es que la mayoría de los jóvenes tienen tendencia a vivir en la ciudad”. “Creemos -prosiguió- que es básico que la tecnología también se acerque al campo porque es una manera de atraer talento joven y ligarlo al sector”.

El presidente de ASAJA Madrid, Francisco García Navarrete, enfatizó en que “hablar de sostenibilidad sin pensar en la rentabilidad es imposible”. En otro orden de cosas, recalcó que uno de los problemas a los que se enfrenta este sector es la falta de relevo generacional. Actualmente el agroalimentario cuenta en la Comunidad de Madrid con una edad media de 61 años. García ha recordado que aunque se va introduciendo la innovación “el sector agrario necesita mucha formación”.

Aunque con una mirada más optimista, Irene Paredes, Co-CEO y cofundadora Innovarum, reconoció que actualmente “hay mucha desconexión entre la producción y el consumo y es importante encontrar un enlace entre esa sensibilidad de los consumidores con las necesidades de producción de los alimentos que están comprando”. En este punto, agregó que “el campo es absolutamente necesario para todos puesto que todos necesitamos consumir productos agroalimentarios y la tecnología y la innovación son la única oportunidad para que estos dos mundos se encuentren”.

Acercar la tecnología al campo

Seguidamente, Paredes puso de relieve que la tecnología puede parecer muy lejana para los productores medios” y que es fundamental “enseñarles físicamente ejemplos que ya funcionan”. A su vez, Valentín García Alcocer habló de las dificultades que suponen los trámites burocráticos. “La realidad es que los tiempos de regulación no se … a la llegada del mercado.

Francisco García Navarrete, admitió que aunque existe “mucha innovación y mucha ayuda pública”, sin embargo hay que “buscar un método para que el agricultor o el ganadero tenga conocimiento de los proyectos que se ponen en marcha e intentar ayudarles en la implementación de esta tecnología”. “El gran problema es que a los agricultores no les cueste tanto dinero llegar” a implementar estas nuevas tecnologías, aclaró.

Carlos Javier López Sánchez refirió que “todo es financiable, pero lo más importante es que sea eficiente en términos de rentabilidad, porque financiar sin esa eficiencia es un desastre. La tecnología ligada a rentabilidad será el principal motor del relevo generacional”. En este sentido, Laura Martín remarcó que “queda aún mucho por hacer” porque la gente no se quiere dedicar al sector primario ya que lo ven “muy sacrificado”. “Nosotros en el Clúster estamos llevando a cabo un proyecto, dando charlas en los colegios, en el que explicamos que el campo ya no es como antes y hablamos del sector primario para hacerlo más atractivo a los jóvenes”, añadió.

Todos los ponentes se mostraron de acuerdo en que la única forma de unir el campo con las nuevas generaciones y necesidades es la innovación. Para ello, la regulación tanto a nivel nacional como dentro del panorama comunitario europeo es primordial, según Valentín García: “Si queremos ser independientes para comer necesitamos la tecnología”. Apuntó a la necesidad de contar con un “ecosistema interconectado”.