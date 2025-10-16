La Guardia Civil desmantela una red criminal que operaba en Madrid mediante el método del 'falso hijo en apuros'

La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal que operaba en Madrid y Barcelona, deteniendo a cinco personas en sendas ciudades. La organización se dedicaba a realizar estafas bancarias mediante el llamado método del 'falso hijo en apuros', modalidad que hace uso de aplicaciones de mensajería para suplantar la identidad de familiares de sus víctimas y solicitar dinero con urgencia.

Una denuncia de una vecina de la localidad de Pelahustán, en Toledo, dio inicio a una investigación que ha culminado en estas detenciones. La mujer narró a los agentes cómo había recibido mensajes de WhatsApp donde alguien se hacía pasar por su hija, exigiendo una trasferencia urgente de 3.500 euros para solventar una emergencia personal. Los presuntos culpables simulaban en todos sus actos delictivos ser un hijo o familiar cercano de la víctima, tratando de ganarse primero la confianza de la misma. Después, procedían a solicitar el ingreso, necesario por una falsa urgencia médica o un supuesto problema técnico con el banco.

Operación conjunta

La operación ha sido dirigida por los agentes de Pelahustán, que han recibido el apoyo de las Comandancias de Madrid y Barcelona. Cada uno de los detenidos desempeñaba un papel específico en la trama: unos contactaban con las víctimas, otros recibían el dinero y unos últimos retiraban el efectivo. Si no era retirado rápidamente en un cajero, se redistribuía en otras cuentas para dificultar su seguimiento. En suma, se han interceptado cinco cuentas corrientes relacionadas con el caso.

Los detenidos están acusados de los delitos de blanqueo de capitales, estafa bancaria, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil recuerda la importancia de confirmar siempre la identidad del emisor de los mensajes en redes sociales, así como no facilitar nunca datos bancarios a través de estos medios.

Este método, en concreto, del 'falso hijo en apuros' se está convirtiendo en una de las estafas más comunes en España, aprovechando el factor emocional y las herramientas digitales para proferir el engaño. Las personas mayores, menos familiarizadas con las tecnologías, son las principales víctimas.