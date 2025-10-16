Desarticulado en Madrid un clan familiar dedicado a robar a ancianos con el método del "abrazo cariñoso": 12 personas detenidas

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal itinerante dedicada a la comisión de robos con violencia y hurtos utilizando el método del "abrazo cariñoso". Esta acción se ha llevado a cabo en conjunto con la Agregaduría de Interior en Rumanía y EUROPOL.

Han sido detenidas 12 personas, de las cuales todas han ingresado en prisión como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y 45 delitos contra el patrimonio. Además, se han realizado 25 entradas y registros en España (2) y Rumanía (23), donde se incautaron más de 22.900 euros, 7150 leis rumanos, 1.850 libras y 26 relojes de alga gama. También se bloquearon 12 inmuebles y 7 vehículos valorados en más de 190.000 euros.

El centro de operaciones: una vivienda alquilada en el entorno rural

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid y tutelada y apoyada por la Fiscalía contra el crimen organizado de Madrid, se inició a principios del año 2024 tras detectar en Madrid un clan familiar que se podría estar dedicando de manera itinerante al hurto de joyas y relojes de alta gama por el método del "abrazo cariñoso" o "hurto amoroso".

Las primeras averiguaciones dieron como resultado que este clan estaba afincado en Madrid pero que desarrollaba su actividad delictiva por toda la geografía española, centrándose en los últimos meses en las provincias de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Granada y Murcia.

Seleccionaban como centro de operaciones zonas alejadas en entornos rurales donde alquilaban viviendas de seguridad desde donde distribuían a los equipos criminales a cientos de kilómetros para la búsqueda de víctimas potenciales a las que abordar.

Modus operandi

Los detenidos en parejas formadas por un hombre y una mujer, siendo el varón de la conducción del vehículo en el que se aproximaban a las víctimas. La mujer entablaba una conversación con ellas engatusándolas con caricias y abrazos para, mientras tanto, sustraer joyas o relojes a la vez que el hombre prepara la huida del lugar una vez lograban el botín.

Las investigaciones y vigilancias de los agentes pudieron determinar que, con este modus operandi, habían cometido 45 delitos contra el patrimonio constatando que los efectos sustraídos tenían como destino final Rumanía. Para ello, otros miembros de la organización eran los encargados de realizar viajes express a las ciudades donde estaban ubicados los equipos criminales y recogían los efectos sustraídos en los robos.

Posteriormente, realizaban envíos de paquetería a través de distintas empresas especializadas ocultando los relojes y las joyas en el interior de electrodomésticos. En Rumanía eran recibidas por los patriarcas y líderes de los clanes, quienes llevaban un alto nivel de vida contando con un gran número de propiedades y vehículos de alta gama.

Durante el transcurso de la investigación se constituyó en el seno de EUROJUST un Equipo Conjunto de Investigación entre las autoridades fiscales y judiciales de España y Rumanía. En este marco se han emitido varias órdenes europeas de investigación a Italia.