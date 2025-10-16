Ayuso prorroga el pulso sobre el registro de objetores al aborto: "Utilizaré los mismos mecanismos que en otras ocasiones cumpliendo la ley"

El derecho al aborto y el requerimiento del Gobierno a la Comunidad de Madrid para que elabore el registro de médicos objetores a practicar interrupciones voluntarias del embarazo al que obliga la Ley 2/2010 ha vuelto a centrar la sesión de control a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el Pleno de la Asamblea regional. La dirigente madrileña prolonga su pulso con el Gobierno central. "Utilizaré los mismos mecanismos que he hecho en otras ocasiones para proteger la libertad, el anonimato y la libertad de conciencia [de los profesionales sanitarios que no quieran practicar abortos] cumpliendo la ley. Eso es exactamente lo que haré", ha señalado en la cámara regional.

El asunto no ha dejado de crecer en el debate público desde que hace dos semanas el PP apoyara en el Ayuntamiento de Madrid una propuesta de Vox para informar en los espacios de salud y de igualdad municipales de lo que se calificaba en el texto de "síndrome postaborto". El Gobierno ha desplegado desde entonces un discurso en defensa del derecho al aborto y ha requerido a cuatro comunidades autónomas, Madrid entre ellas, que elaboren el registro de profesionales sanitarios objetores.

La resistencia de la Comunidad de Madrid a elaborar ese registro ha tensado el debate desde entonces. La consejera de Sanidad manifestó hace unos días en un encuentro con periodistas su oposición a ese registro pero afirmó que se cumpliría la ley. Ayuso, sin embargo, ha venido siendo mucho menos tajante, y proclamado su negativa a elaborar "listas negras".

Hoy en el Hemiciclo regional ha repetido esa expresión. "Me voy a negar a que haya listas negras, a que persigan, como hacen ustedes, a deportistas, a artistas, a periodistas, al propio presidente de la Real Academia Española y ahora van a hacer lo mismo con los médicos", ha dicho. Y ha asegurado que utilizará "los mismos mecanismos que en otras ocasiones", lo que abre la puerta a posibles recursos de la medida ante los tribunales, como ya ha hecho la Comunidad de Madrid en relación con cuestiones como la Ley de Vivienda, el reparto de menores migrantes no acompañados o el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la condonación de deuda autonómica.

El portavoz del Gobierno regional ya aseguraba ayer que la Comunidad esperaría a decidir sobre el registro a lo que determinaran sus servicios jurídicos sobre los requerimientos del Gobierno central.

El debate cogía nuevo vuelo después de que el jueves pasado, en el mismo escenario de la Asamblea madrileña, Ayuso increpara a la oposición diciendo: "Váyanse a otro lado a abortar". El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entró en la discusión para acusar a Ayuso de querer "volver a los viajes clandestinos a Londres". La polémica obligó a Feijóo a fijar su posición sobre el aborto y ha vuelto a ser utilizada contra la presidenta madrileña hoy en la Asamblea.

"No me puede hablar con esa ligereza y mentir, decir que se va a perseguir a nadie en una región y un país donde el aborto es libre y tiene que ser seguro", se ha revuelto la presidenta madrileña. "Pero tenemos que intentar que sea poco frecuente", ha añadido, "y lo he dicho ahora y lo diré siempre: que nadie sea señalado por tomar una decisión o por tomar otra".