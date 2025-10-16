Ayuso da arranque a las obras de la Ciudad de la Justicia: "Será un símbolo de la defensa de la libertad y del Estado de derecho"

Con la simbólica plantación de un roble cuyas raíces pretenden simbolizar el arraigo constitucional y sus ramas, el derecho a una tutela judicial efectiva, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado arranque hoy al inicio de las obras de uno de los mayores proyectos de la legislatura y probablemente de todo su mandato, la Ciudad de la Justicia, el ambicioso proyecto de unificar en Valdebebas todos los órganos del partido judicial de Madrid. "Será un símbolo de la defensa de la libertad y del Estado de derecho", ha proclamado en lo que hoy es un descampado y se espera que en 2029 sea el mayor complejo judicial del mundo.

Dos retroexcavadoras han comenzado, de hecho, con los primeros trabajos de excavación, relleno, planeado y transporte de tierras frente a la ciudad deportiva del Real Madrid y el recientemente inaugurado y prácticamente en desuso de momento intercambiador de Valdebebas. Hasta 3.000 operarios se incorporarán a los trabajos en los próximos días. Se pretende que toda la obra esté finalizada en 2029 según ha señalado Ayuso, lo que retrasa las previsiones trasladadas previamente desde el Gobierno regional, que apuntaban a 2028. Será entonces cuando se cierre un propósito que no lograron llevar a buen puerto ni esperanza Aguirre en 2004 ni Ignacio González en 2014.

Las cifras son enormes. En la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local se resalta con insistencia que será el mayor recinto judicial del mundo, por delante del Justice Palace de Estambul, con 300.000 metros cuadrados, o el Palazzo di Giustizia de Florencia, de 135.000 metros cuadrados. Hasta 653 millones de euros se prevén en una operación que aunará en un solo espacio de 470.000 metros cuadrados un total de 378 órganos jurisdiccionales hoy dispersos por 26 sedes de la ciudad de Madrid.

Allí se levantará, en la gran plaza de acceso, la nueva sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que será una de las primeras en estar concluida, previsiblemente en 2027. Diseñada por el estudio Lamela, desde el Gobierno regional se pretende que sea el emblema de toda la Ciudad de la Justicia.

A sus lados se extenderá la Audiencia Provincial, dividida en dos módulos, uno para la jurisdicción civil y otro para la penal, unidos en su planta segunda por una sala de macrocausas con un aforo de 200 personas. Tras estas dos dependencias y conectadas por una gran avenida central, el resto de dependencias, incluidos los 354 juzgados de los órganos civil, social, contencioso-administrativo y penal, se distribuyen en cuatro bloques rectangulares que se prevé vayan concluyéndose entre 2027 y 2029.

La Ciudad de la Justicia acogerá en su extensión equivalente a 65 campos de fútbol también la Fiscalía Provincial y la Fiscalía Superior de Madrid, el Decanato y otras instalaciones entre archivos, depósitos, cafeterías, guarderías, y dependencias de seguridad. Se calcula que 33.000 personas se moverán por allí a diario, cuando esté plenamente operativa. La plaza de acceso, de una extensión casi igual a la Puerta del Sol, como le gusta repetir al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local madrileño, Miguel Ángel García Martín, se ubicará junto al intercambiador de Valdebebas, inaugurado a finales del año pasado y al que llegará en un futuro la Línea 11 de Metro. En el recinto, con 40.000 metros cuadrados de zonas verdes, se construirá también un aparcamiento para 4.000 vehículos.

Más de 23.000 toneladas de acero

La previsión de Sol es que en el traslado las distintas dependencias judiciales ganen de media un 60% de espacio. Además, se insiste en la cuestión del ahorro, hasta 80 millones de euros anuales. Se engloba en esa cifra los alquileres que la propia administración de justicia está pagando actualmente y dejará de abonar así como alquileres que actualmente están pagando otras consejerías y organismos regionales que podrán mudarse a algunos de los edificios en propiedad que quedarán vacíos.

Para llegar a ello será necesario previamente mover más de 1,8 millones de toneladas de tierra. En los momentos de mayor actividad llegarán a trabajar en la Ciudad de la Justicia un total de 3.000 personas, con un cálculo aproximado de casi 6,3 millones horas de mano de obra, trasladan desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. En la obra se emplearán 206.916 metros cúbicos de hormigón y 23.800 toneladas de acero.

La presidenta madrileña ha insistido en las dimensiones del proyecto, "el complejo judicial más grande del mundo", cuatro veces mayor que el Tribunal de Justicia de París, y "una de las obras de edificación pública de mayor envergadura de nuestro país", según ha señalado antes de acompañar, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y sus consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, y Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, a dos operarios que han plantado el simbólico roble.

"Con la Ciudad de la Justicia, lo que queremos, por encima de todo, es que el Poder Judicial, sus profesionales y todos los madrileños tengan el lugar que merecen, unificando órganos muchas de cuyas instalaciones, hoy sabemos, están obsoletas y dispersas", ha subrayado. La presidenta madrileña también ha incidido en la accesibilidad y digitalización del futuro complejo. "Va a incorporar los mayores avances en justicia digital, robótica e inteligencia artificial, prestando especial cuidado a los menores y a las víctimas más vulnerables", ha señalado.

Antes que ella ha intervenido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, quien ha enfatizado que el proyecto "va a transformar para siempre la justicia en Madrid" y ha remarcado el simbolismo del roble, "el árbol que representa la fuerza, la rectitud, la sabiduría y la vocación de permanencia y de la justicia".

"Sus raíces profundas evocan el arraigo en los principios democráticos que nos vimos en la Constitución de 1978, que ahora más que nunca tenemos que defender", ha apuntado. "Y sus ramas abiertas simbolizan el derecho de todos a una tutela judicial efectiva y recuerdan que todos somos iguales ante la ley".