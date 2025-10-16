La Asamblea de Madrid exige al Gobierno auditar las pulseras para maltratadores y publicar datos de los fallos

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, con los votos del PP y Vox, una iniciativa que exige al Gobierno central auditar el funcionamiento dispositivos Cometa de control telemático de los agresores machistas y publicar los datos relativos a fallos del sistema con "incidencia directa en la Comunidad de Madrid".

La moción, una proposición no de ley (PNL, no vinculante) promovida por el PP, insta al Ejecutivo autonómico a, a su vez, reclamar al Gobierno "la contratación inmediata de una auditoría externa, independiente y transparente" sobre el "contrato, funcionamiento y fiabilidad" del sistema de pulseras, "incluyendo tanto la fase de adjudicación como la de implantación".

También se pide saber "de manera inmediata y detallada" el número de víctimas afectadas por los fallos del sistema en la Comunidad de Madrid; la cifra de procedimientos judiciales "alterados, archivados o sobreseídos"; la tipología de los fallos; la "duración real" de las incidencias; y los protocolos de respuesta activados.

Asimismo, se insta al Gobierno a atender la reclamación del Observatorio Regional de Violencia de Género, que tras reunirse el pasado 29 de septiembre solicitó "la sustitución urgente e inmediata de los dispositivos instalados actualmente por otros que garanticen la seguridad y restablezcan la confianza de las mujeres víctimas en los sistemas de protección".

Tras dicha reunión del Observatorio Regional, la Comunidad informó de que se habían detectado 40 posibles casos de fallos en las pulseras: seis registrados a través de las Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos, dependientes de la consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local; otros 31 a través de la Agencia de Seguridad y Emergencia ASEM 112; y los tres restantes por medio del 012 Mujer.

Durante el debate de la iniciativa, la diputada del PP Esther Platero ha acusado al Gobierno de haber "hecho añicos al movimiento feminista clásico" al utilizarlo como "herramienta de propaganda" y "bandera para la foto". "El feminismo que ustedes pregonan no defiende a las mujeres, las utiliza", ha subrayado Platero.

La diputada de Vox María Belén González Moreno ha afirmado que el Gobierno ha dedicado "más esfuerzo a tapar los fallos que a corregirlos" pero ha cargado también contra el PP, al que ve alineado con el PSOE a la hora de promover "la industria política de género".

La izquierda acusa al PP de "instrumentalizar el miedo"

Desde Más Madrid, la diputada Mariana Arce ha aplaudido que, por una vez, el PP esté luchando contra la violencia machista y se posicione como “guardianes de las víctimas” aunque cree que, en realidad, lo que hacen es “instrumentalizar el miedo de las mujeres”.

Así, ha criticado que el PP hable de los fallos en las pulseras cuando gobierna municipios en la Comunidad de Madrid que no están adheridos al programa VioGen, ni tienen planes de igualdad y rebajan la financiación a programas específicos.

Por último, la diputada del PSOE-M Lorena Morales ha acusado al PP de “no ser tan feministas” cuando están utilizando a las mujeres como “armas políticas” y eliminan el concepto de la violencia de género solo para “lograr sacar presupuestos” gracias a Vox.

Durante su intervención ha criticado que la presidenta Isabel Díaz Ayuso use el debate sobre aborto de una manera “oportunista” con tal de tensionar al Gobierno de Pedro Sánchez y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El pasado 7 de octubre, el PP ya llevó una PNL con un texto muy similar a la Comisión de Igualdad del Congreso, donde salió adelante gracias a los votos favorables de Vox y a la abstención de ERC.

Esta crisis se desató cuando la Fiscalía General del Estado reconoció en su memoria anual que habían existido "incidencias técnicas" derivadas del cambio de contrato de las pulseras de seguimiento telemático de los maltratadores, pero que ya habían sido solucionadas.

Alertaba de que el cambio de empresas prestatarias del servicio, ejecutado en marzo de 2024 a favor de Vodafone y Securitas, había provocado que no se pudiera acceder a la información sobre la ubicación de los agresores previa a esa fecha, algo que estaba desembocando en sobreseimientos y fallos absolutorios en procesos por quebrantamiento de las penas y medidas cautelares de alejamiento.