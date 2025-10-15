Transportes destina más de 1 millón de euros a reducir el ruido de la A-6 en Moncloa-Aravaca con nuevas pantallas acústicas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por un total de 1.015.000 euros (IVA incluido) un contrato de obras destinado a la reducción del impacto acústico en la autovía A-6, a su paso por el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca. La actuación se centrará específicamente en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 12,600 y 13, y su anuncio será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Actualmente, el tramo ya dispone de 340 metros lineales de pantallas acústicas situadas entre los km 12,74 y 12,89, en la margen derecha de la vía. Estas pantallas, con alturas que oscilan entre los 2 y los 4,80 metros, se han revelado insuficientes para mitigar eficazmente los niveles de ruido generados por el tráfico.

Por ello, el nuevo proyecto contempla la instalación de 183,12 metros lineales adicionales de pantallas acústicas, con alturas que se incrementarán hasta alcanzar entre 4 y 6 metros. Las nuevas estructuras estarán compuestas por una combinación de materiales metálicos y paneles de metacrilato, y contarán con un tratamiento antigrafiti de fábrica para mejorar su integración estética y resistencia al vandalismo.

Impacto positivo en la salud urbana y el entorno

Esta intervención supondrá una reducción significativa de la contaminación acústica en una zona densamente habitada, con un beneficio directo sobre la calidad de vida de los residentes del distrito. El Ministerio destaca que esta actuación forma parte de su compromiso por fomentar entornos urbanos más sostenibles, saludables y respetuosos con el medio ambiente.

El contrato se enmarca en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, una iniciativa con la que el Ministerio ha invertido 725,7 millones de euros en la Comunidad de Madrid desde junio de 2018. Este plan busca mejorar la seguridad, la funcionalidad y la sostenibilidad de las infraestructuras viarias existentes, reforzando la calidad del servicio para todos los usuarios.