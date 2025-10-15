Temperaturas estables en Madrid este miércoles: este es el municipio con las máximas más altas

El otoño, de momento, es benévolo con los madrileños. Da la sensación que el mal tiempo que nos acompañó en primavera, con unos meses de marzo y abril en los que la lluvia no abandonó la capital prácticamente en ningún momento; está siendo 'compensado' con un inicio de estación cálido y soleado en la ciudad. Los meteorólogos ya advirtieron a principios de septiembre de que los próximos meses estarían marcados por temperaturas atípicas, más calurosas de lo habitual. Pero, probablemente, pocos se esperaban que, superado el ecuador de octubre, los valores siguiesen estando cercanos a los treinta grados centígrados.

No obstante, salvo en algunas jornadas puntuales, esa es exactamente la situación en Madrid durante estas primeras semanas de otoño. Este miércoles el contexto se mantiene, con temperaturas máximas en la capital que alcanzarán los veintisiete grados. Las mínimas, en doce, también se estabilizan.

Fin de semana de buen tiempo en Madrid

Hasta el domingo, los termómetros registrarán valores similares a los anteriormente citados. El sol, además, dominará el cielo todos los días, a excepción de la mañana del viernes, cuando algunos nubarrones oscuros podrían traer llovizna a Madrid. No será hasta el próximo lunes cuando la temperatura empezará a descender, estableciéndose en los veinte grados de máxima el próximo martes.

Pero, en esta semana cálida, Madrid no es el municipio con registros térmicos más altos. Las temperaturas más elevadas de la Comunidad de Madrid se experimentarán esta tarde en la localidad de Aranjuez, con veintisiete grados.