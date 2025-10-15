La segunda fase de las obras en la Línea 6 de Metro llegan a su ecuador: finalizan los trabajos en la vía 1

El funcionamiento de la red de Metro de Madrid se ha convertido en uno de los grandes temas de debate político desde verano. El inicio de la segunda fase de las obras de modernización de la Línea 6, en el tramo este comprendido entre Moncloa y Legazpi, ha causado problemas de movilidad que, pese al refuerzo ofrecido por el servicio extraordinario de autobús, no han cesado en estas semanas de corte de la circular. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado desde entonces las incidencias y aglomeraciones que se acumulan día tras día en el servicio ferroviario a raíz de esta circunstancia.

Entretanto, Metro sigue adelante con la transformación integral de la infraestructura, que pretende reducir las incidencias, acortar los tiempos de recorrido mejorar la fiabilidad del servicio a largo plazo, en un camino que tiene como destino final la automatización de la línea a partir del año 2027.

Las obras en el tramo este avanzan a buen ritmo

La suspensión del servicio en el tramo este a inicios de septiembre dio el pistoletazo de salida a las obras en este sector. Estos trabajos deberían estar finalizados a final de año, un plazo que debería cumplirse sin problemas a juzgar por el avance de los mismos. Este miércoles, Metro de Madrid ha anunciado la finalización de la primera parte de la intervención en el tramo: la vía 1, así como la mitad de las estaciones del arco este, ya se encuentra preparada para que los trenes vuelvan a circular.

Se da inicio así a los trabajos en la vía 2, tal y como ha explicado Elisa Guzmán, responsable de servicio. "Estamos en el ecuador de esta segunda fase. Ya hemos terminado la vía 1, estamos ahora procediendo a limpiar y a recoger. En las próximas horas, pasamos a trabajar en esta vía 2, para poder transformarla en una vía hormigonada más segura y más fiable", ha señalado el perfil de X del suburbano.

Asimismo, ha indicado que el siguiente paso pasa por aplicar a la vía los engrasadores, que procurarán una circulación más confortable; además de aplicar el cambio de tensión a la catenaria, acción que culminará el proceso de renovación.