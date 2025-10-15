RECONOCIMIENTO
Retiro recuerda a Lina Morgan con música, color y una placa en la calle donde vivió sus últimos años
Con este gesto, Madrid recuerda a una de las intérpretes más queridas del teatro español, icono de la comedia popular y del género de revista
El distrito de Retiro de Madrid cuenta desde este miércoles con una placa dedicada a la actriz Lina Morgan, en el edificio de la calle Samaria, 12, donde residió durante sus últimos años, y que ha sido inaugurada en un acto con música y color. El acto, que coincide con el décimo aniversario de la muerte de la actriz, ha contado con la presencia de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte en el Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz; la actriz y vedette Rosa Valenty; el Padre Ángel; el productor teatral Jesús Cimarro; el periodista y biógrafo Jesús García Ors, y la artista Nacha la Macha, ente otros.
"Lina Morgan fue una artista inmensa y también una madrileña muy querida", ha destacado la delegada, quien ha hecho hincapié en que con esta placa la ciudad "rinde homenaje no solo a su talento y a su trayectoria, sino también al cariño y la alegría que llevó siempre a los escenarios y al corazón de Madrid". Valenty ha contado algunas de las vivencias que ha compartido con la actriz y ha destacado, además, su generosidad. Considera que se merecería "esta placa en cualquier sitio fuera de España" también. "Sería una Charles Chaplin", ha remarcado, al tiempo que ha destacado la "cantidad de trabajo" de Lina Morgan que se queda para que las nuevas generaciones aprendan.
Por su parte, el Padre de Ángel ha recordado que Lina era "muy feliz cuando hacía felices a los demás, cuando sabía sonreír como sonreía", quitando "las penas" a todos. "Ojalá nosotros seamos capaces de imitarla a ella y hacer felices a los demás", ha compartido.
Además, durante el encuentro, ha actuado la Sal de Torrevieja y la artista Nacha la Macha ha interpretado una canción dedicada a la actriz, Mil Cartas para Lina, acompañada al piano por el artista Dani Rosado. "Desde los cuatro años me enamoré de ella y soy artista y soy persona gracias a ella. Lina me aportó un mundo de fantasía al cual agarrarme, que me hizo ser feliz y ser artista", ha subrayado en declaraciones posteriores a los medios.
Este reconocimiento se suma al que la ciudad le brindó en 2022, cuando el Ayuntamiento dio su nombre a la plazuela situada frente al teatro La Latina, del que fue propietaria durante más de tres décadas. Vecinos y fans se han acercado a la inauguración de la placa. "Cuando era pequeño no tuve oportunidad, pero cuando fui mayor fui muchas veces al teatro a ver a Lina, no pude recordarla, pero pude ir a despedirla y hoy a homanajearla", ha expresado uno de ellos, Berni, en declaraciones a Europa Press. María de los Ángeles López Segovia, más conocida como Lina Morgan nació en 1936 y murió en 2015. Fue una vedette y actriz española de cine, teatro, musical, radio y televisión.
- Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
- ¿Sabes cuántos cafés costaba un piso en la Colonia del Pico de Pañuelo (Arganzuela), y cuántos costaría hoy?
- Detenida en Puente de Vallecas una mujer que estafó a una administración de loterías comprando 500 décimos
- El rincón a menos de dos horas de Madrid ideal para visitar este 12 de octubre: elegido como uno de los pueblos más bonitos de España
- La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
- Ayuso aprobará su ley del concebido no nacido antes de Semana Santa
- Servicios mínimos de Cercanías este miércoles: así aumentarán los tiempos de espera en las estaciones
- Emiliano es marquetero y tiene uno de los puestos del Mercado Cervantino que más expectación está generando: 'Me enseñó mi padre