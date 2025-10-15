La recuperación del frontón Beti Jai de Madrid, Premio Nacional de Restauración 2025

La recuperación del antiguo frontón Beti Jai, ubicado en el madrileño barrio de Chamberí, ha sido galardonada este miércoles con el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2025, concedido por el Ministerio de Cultura. El jurado ha reconocido que el proyecto, ejecutado entre 2015 y 2024, supone "un ejercicio innovador de corresponsabilidad, en el que la ciudadanía y la administración han trabajado conjuntamente para devolver a Madrid una joya única e irrepetible".

El frontón Beti Jai es un icono de la arquitectura del hierro, que tuvo su momento de mayor esplendor a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, convirtiéndose desde su apertura al público en 2024 en uno de los templos del juego de pelota en la capital. Según el Ministerio de Cultura, gracias al impulso ciudadano, canalizado a través de la Plataforma Salvemos el frontón Beti Jai, la Comunidad de Madrid protegió en 2011 como Bien de Interés Cultural un inmueble que estuvo a punto de colapsar.

Exhibición deportiva en el Beti Jai en Madrid. / VÍCTOR LERENA

El frontón abrió sus puertas al público el pasado año, además del centro de interpretación y un programa de actividades culturales y deportivas, en el que han participado ya más de 145.000 personas. El jurado que ha concedido el premio, dotado con 30.000 euros, ha destacado el proyecto por lo que representa, "no solo por los valores de una intervención de restauración arquitectónica ejecutada conforme a metodología contemporánea de tratamiento de bienes culturales, sino que además se cimienta sobre la acción jurídica de protección de un bien singular".

Además, ha valorado que el proyecto se ha desarrollado mediante colaboración de la sociedad civil y el gobierno municipal. El premio reconoció en su pasada edición a Ana Laborde, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Tomás Antelo, María de los Ángeles Querol Fernández, Ma Pía Timón Tiemblo, Araceli Pereda Alonso y José María Pérez Peridis, entre otros.

Frontón Beti Jai, en Madrid. / JESUS HELLIN

La iniciativa fue promovida por el área de gobierno de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid. La restauración y puesta en valor del antiguo frontón Beti Jai es uno de los proyectos más significativos de recuperación del patrimonio arquitectónico contemporáneo del Ayuntamiento de Madrid. El jurado ha estado presidido por Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, y como vicepresidente ha actuado Susana Alcalde Amieva, subdirectora general del Instituto del Patrimonio Cultural de España.