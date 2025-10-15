'Objetivo Los Ángeles 2028': el programa impulsado por la Comunidad de apoyo a deportistas con proyección olímpica y paralímpica

La Comunidad de Madrid lanza Objetivo Los Ángeles 2028, un programa integral para apoyar a deportistas olímpicos y paralímpicos madrileños, mejorando rendimiento, entrenamientos y asistencia psicológica, además de incrementar un 15 % las ayudas a federaciones y fomentar eventos internacionales para potenciar a los atletas de la región. Se incluirá una línea específica de ayudas para deportistas con discapacidad, con 200.000 euros previstos.

Así lo anunció la presidenta del ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en la primera jornada del Debate del Estado de la Región celebrada en la Asamblea de Madrid. A su vez, el gobierno regional promoverá la celebración de eventos internacionales y pondrá en marcha el Programa Confía, orientado a facilitar apoyo psicológico especializado.

Deportistas con discapacidad

La Comunidad de Madrid continúa invirtiendo en el deporte, también para personas con discapacidad. Es por ello que implementará una nueva vía de ayudas específicas destinadas a clubes deportivos en los que, a diario, los deportistas se preparan para afrontar la cita que en poco más de dos años y medio concentrará todas las miradas del deporte.

Estas ayudas permitirán adaptar y mejorar las infraestructuras de cada disciplina, permitiendo así a los atletas mejorar en su preparación rumbo a Los Ángeles.

Esta convocatoria permitirá apoyar directamente a entidades madrileñas por su participación en pruebas oficiales para personas con discapacidad, tanto en modalidades individuales como por equipos, y contará con una dotación prevista de 200.000 euros en 2026. Se impulsará la celebración de eventos internacionales y se pondrá en marcha el Programa Confíade asistencia psicológica para deportistas.