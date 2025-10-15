JUEGOS OLÍMPICOS
'Objetivo Los Ángeles 2028': el programa impulsado por la Comunidad de apoyo a deportistas con proyección olímpica y paralímpica
La iniciativa desarrollada por el ejecutivo regional tiene como finalidad potenciar a aquellos deportistas que estén en condición de formar parte de la cita olímpica
La Comunidad de Madrid lanza Objetivo Los Ángeles 2028, un programa integral para apoyar a deportistas olímpicos y paralímpicos madrileños, mejorando rendimiento, entrenamientos y asistencia psicológica, además de incrementar un 15 % las ayudas a federaciones y fomentar eventos internacionales para potenciar a los atletas de la región. Se incluirá una línea específica de ayudas para deportistas con discapacidad, con 200.000 euros previstos.
Así lo anunció la presidenta del ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en la primera jornada del Debate del Estado de la Región celebrada en la Asamblea de Madrid. A su vez, el gobierno regional promoverá la celebración de eventos internacionales y pondrá en marcha el Programa Confía, orientado a facilitar apoyo psicológico especializado.
Deportistas con discapacidad
La Comunidad de Madrid continúa invirtiendo en el deporte, también para personas con discapacidad. Es por ello que implementará una nueva vía de ayudas específicas destinadas a clubes deportivos en los que, a diario, los deportistas se preparan para afrontar la cita que en poco más de dos años y medio concentrará todas las miradas del deporte.
Estas ayudas permitirán adaptar y mejorar las infraestructuras de cada disciplina, permitiendo así a los atletas mejorar en su preparación rumbo a Los Ángeles.
Esta convocatoria permitirá apoyar directamente a entidades madrileñas por su participación en pruebas oficiales para personas con discapacidad, tanto en modalidades individuales como por equipos, y contará con una dotación prevista de 200.000 euros en 2026. Se impulsará la celebración de eventos internacionales y se pondrá en marcha el Programa Confíade asistencia psicológica para deportistas.
- Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
- ¿Sabes cuántos cafés costaba un piso en la Colonia del Pico de Pañuelo (Arganzuela), y cuántos costaría hoy?
- Detenida en Puente de Vallecas una mujer que estafó a una administración de loterías comprando 500 décimos
- El rincón a menos de dos horas de Madrid ideal para visitar este 12 de octubre: elegido como uno de los pueblos más bonitos de España
- La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
- Ayuso aprobará su ley del concebido no nacido antes de Semana Santa
- Servicios mínimos de Cercanías este miércoles: así aumentarán los tiempos de espera en las estaciones
- Emiliano es marquetero y tiene uno de los puestos del Mercado Cervantino que más expectación está generando: 'Me enseñó mi padre