Nuevos 'fichajes' para Simeone tras el regreso del parón internacional: la enfermería rojiblanca se despeja

El Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone parece reencontrarse a sí mismo a medida que avanza la temporada. El conjunto rojiblanco protagonizó el peor arranque de curso desde la llegada del técnico argentino al banquillo. Una semana de 'catarsis' total con victorias de valor ante Rayo Vallecano, Real Madrid y Eintracht Frankfurt lo cambió todo. Y, pese a un nuevo 'tropiezo' a domicilio ante el Celta con un futbolista menos durante una hora de partido, la ilusión de competir por todo en el Metropolitano sigue intacta. A la vuelta de la ventana internacional, Diego Pablo Simeone podrá incorporar dos nuevos 'fichajes' a la dinámica de un equipo que parece haber reconducido la temporada tras un inicio tumultuoso.

El regreso de Giménez y Almada

Y es que durante este primer tramo de temporada, el técnico madridista no ha podido contar con la presencia de José María Giménez, uno de los capitanes generales de la plantilla rojiblanca. El central uruguayo cayó lesionado durante el Mundial de Clubes, una cita que se vio obligado a abandonar antes del tiempo, debido a que abandonó el encuentro ante Seattle Sounders a causa de unas molestias musculares. Lo que en aquel momento podía parecer una lesión de poca trascendencia se acabó convirtiendo en uno de los períodos más extensos de baja en la dilatada trayectoria de Giménez. El charrúa ha permanecido en el dique seco durante todo el verano, perdiéndose el inicio de LaLiga y los primeros compromisos en la Champions, donde su equipo lo echó realmente en falta.

José Giménez regresa a la dinámica de primer equipo tras lesión. / Kiko Huesca / EFE

De esta forma, y tras un costoso trabajo en solitario durante semanas, el central uruguayo está de vuelta. En el encuentro disputado en Libia ante el Inter de Milán ya dispuso de sus primeros minutos con la elástica rojiblanca esta temporada. Ofreció una versión notable, pero aun lejos de su mejor nivel tras una larga inactividad. El Atlético recupera a uno de sus líderes de cara un período de competición que promete ser realmente exigente. Los rojiblancos reciben a Osasuna antes de la cita europea frente al Arsenal. Después se miden al Real Betis a domicilio y, esa misma semana, recibir al Sevilla en el Metropolitano.

De esta forma, los rojiblancos recuperan un líder defensivo, que ayudará a mejorar en una de las asignaturas pendientes: la portería a cero. En tan solo un encuentro, ante el Villarreal, el conjunto rojiblanco ha conseguido echar el cerrojo. Uno de los más señalados en este inicio de temporada ha sido Clement Lenglet, quien presumiblemente podría dejar su hueco en el once a un José María Giménez que aporta tanto en los tangibles como en los intangibles al equipo rojiblanco.

Otro que volverá a sentirse futbolista es Thiago Almada. El futbolista argentino se lesionó en el parón internacional del mes de septiembre en la concentración con Argentina. Las pruebas confirmaron una lesión en el sóleo de su pierna derecha que lo ha hecho ausentarse de las convocatorias durante un mes. El futbolista argentino dejó muy buenas sensaciones en sus primeros minutos con la camiseta rojiblanca, especialmente en el encuentro ante el Espanyol. La irrupción de Nico González podría restarle protagonismo en su regreso a las canchas, quien se ha ganado un hueco en los planes de Simeone. Con su recuperación, el Atlético suma un nuevo recurso, que bien podría partir de inicio o desde el banquillo, aportando verticalidad y desequilibrio en esos partidos en los que al conjunto rojiblanco le cuesta generar a partir del dominio de balón.

Baena recuperado, a la espera de Cardoso

El que ya sumó sus primeros minutos antes de la ventana internacional es Álex Baena. Al mediocampista le sirvió para recibir la llamada de Luis de la Fuente, disputando 26 y 63 minutos ante Georgia y Bulgaria, respectivamente. Ya en su regreso ante el Real Madrid aprovechó los minutos para asistir a Griezmann en el quinto y último gol de la fiesta rojiblanca y este parón de selecciones le ha servido para seguir sumando minutos y continuidad para afrontar un tramo decisivo de temporada. La línea ascendente que ha seguido el equipo podría privarle de entrar de forma directa en el once de Simeone, pero el Atlético recupera a su gran fichaje del mercado estival.

Un Álex Baena que ha sido noticia en las últimas horas tras pronunciarse acerca de un período de su carrera en el que las dudas invadieron su cabeza. "Después de perder la final con la sub-21 y con mi primera convocatoria en la absoluta, fue un momento personal malo, incluso con pensamientos de dejar el fútbol, de dejarlo todo. Pero con el psicólogo, con el que llevo trabajando mucho tiempo, con mi familia, mi madre y mis hermanos, pude salir un poco de todos esos pensamientos, de ese mal momento. Todos juntos pudimos salir", afirmó en una entrevista con EFE.

Entre tanto, el Atlético regresó a los entrenamientos tras varios días libres que Simeone concedió a su plantilla. La principal novedad, más allá de Giménez y Almada, era la vuelta de Johnny Cardoso. El centrocampista regresó a la dinámica del primer equipo tras mes y medio de ausencia, aunque su incorporación será de forma progresiva. Estaba previsto que el estadounidense abandonara el entrenamiento antes que sus compañeros, por mera precaución en su proceso de recuperación, pero finalmente lo hizo por un golpe en el tobillo. Habrá que seguir la evolución de Cardoso para saber si puede estar de vuelta en la convocatoria para este fin de semana ante Osasuna, pero todo hace indicar que no se correrán riesgos con el reciente fichaje de los rojiblancos.