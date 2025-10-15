La PAU 2026 tendrá nuevas normas de ortografía en Madrid: cuidado con estas asignaturas

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de la Comunidad de Madrid enfrenta importantes cambios que podrían hacer que las notas de los estudiantes despeguen. La Comisión Organizadora de la PAU de la Comunidad de Madrid ha aprobado este lunes los modelos de examen de la convocatoria de 2026, con la novedad de que en el sistema de corrección se emplearán múltiplos de 0,1 en lugar de 0,25 para una valoración "más precisa" del desempeño del alumnado.

Todo apunta a que los exámenes de las PAU de 2026 serán más prácticos. Se ha establecido que se valorarán específicamente la capacidad expresiva y la corrección idiomática de los estudiantes, y para ello se tendrán en cuenta, además de la adecuación a lo solicitado en el enunciado, la corrección ortográfica, la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, la corrección léxica y la presentación.

La principal novedad para el próximo curso es que se rebajará la penalización de las faltas de ortografía, que pasarán de restar 0,25 puntos a 0,1 en todas las materias excepto Lengua y Literatura, donde se mantiene el cuarto de punto por error. El objetivo de este cambio es fomentar una valoración más precisa del desempeño del alumnado.

Nuevas normas para las faltas de ortografía

En Matemáticas II, Matemáticas aplicadas, Dibujo artístico, Dibujo Técnico II o en Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, no se penalizarán las faltas de ortografía. En Física, la evaluación de la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos así como su presentación, no podrá ser inferior a un 10% de la calificación de la correspondiente pregunta o tarea.

La penalización por faltas ortográficas en Historia de España, Geografía, Latín, Música, Diseño, Biología, Tecnología e Ingeniería o en Historia del Arte nunca podrá ser superior a 1 punto. En algunas materias no se contabilizarán las dos primeras faltas y en Griego se empezará a penalizar a partir de la segunda con 0,1 puntos. Muy diferente será en Lengua y Literatura II y en los exámenes de lenguas cooficiales, donde el máximo de penalización será de 2 puntos.

Madrid se sitúa entre las regiones que han logrado una mayor adaptación tras el proceso de armonización impulsado por los rectores para "avanzar hacia una mayor homogeneidad entre las pruebas de las distintas comunidades autónomas". Para el curso 2026/2027, está previsto que algunas materias avancen hacia una armonización completa, mientras que otras permanecerán en revisión.