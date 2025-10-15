Viaja a Chinatown sin salir de Madrid: este es el único local de la capital que se ha colado en el ranking 'The World's 50 Best Bars'

Un bar de cócteles del centro de Madrid se ha hecho un hueco entre los 50 mejores bares del mundo. The World’s 50 Best Bars, una clasificación anual de coctelerías votada por más de 800 expertos en bebidas de todo el globo, ya ha sacado su ranking definitivo para este 2025, entre los que se encuentra Salmon Guru en el puesto 37. En total, han sido cuatro los bares de la península que han sido mencionados: Bar Leone, Sips, Paradiso y Salmon Guru.

El que tiene la posición más alta entre ellos es Sips, en Barcelona, que cuenta con un fuerte tercer puesto. Salmon Guru, por otro lado, baja hasta la posición 37 tras haber estado en el 23 el año pasado. Su mejor marca fue en 2023, año en el que obtuvo la posición 17. Sin embargo, aunque haya descendido en el ranking, Salmon Guru sigue siendo todo un descubrimiento para los amantes de la coctelería innovadora. Bajo una atmosfera cuidada y vibrante, la propuesta de Diego Cabrera invita a todo aquel que quiera disfrutar de la creatividad de sus bebidas a conocer la carta.

Salmon Guru cuenta con un menú que cautiva tanto a expertos como a quienes se acercan a la coctelería por primera vez. Cada receta sorprende, desde cócteles servidos en vasijas curiosas hasta elaboraciones propias que combinan ingredientes exóticos y técnicas vanguardistas, con guiños a la tradición madrileña y asiática. Además, el bar presume de ser pet friendly, por lo que permite acudir a los clientes acompañados de sus mascotas. Los niños también están permitidos, lo que resulta un alivio para madrileños y visitantes que quieren disfrutar del lugar sin renunciar al tiempo en familia.

Listado de los 50 mejores bares del mundo

Bar Leone (Hong Kong) Handshake (México) Sips (Barcelona) Paradiso (Barcelona) Tayēr + Elementary (Londres) Connaught Bar (Londres) Moebius (Milán) Line (Atenas) Jigger & Pony (Singapur) Tres Monos (Buenos Aires) Alquímico (Colombia) Superbueno (Nueva York) Lady Bee (Lima) Himkok (Oslo) Bar Us (Bangkok) Zest (Seúl) Bar Nouveau (París) Bar Benfiddich (Tokio) Caretaker's Cottage (Melbourne) The Cambridge Public House (París) Satan’s Whiskers (Londres) Locale Firenze (Florencia) Tlecan (Ciudad de México) Tan Tan (São Paulo) Mirror Bar (Bratislava) Cochinchina (Buenos Aires) Baba Au Rum (Atenas) Nouvelle Vague (Tirana) Hope & Sesame (Guangzhou) Danico (París) Scarfes Bar (Londres) Svanen (Oslo) Sartrería Martínez (Lima) Panda & Sons (Edimburgo) Röda Huset (Estocolmo) Mimi Kakushi (Dubái) Salmón Gurú (Madrid) Coa (Hong Kong) Sip & Guzzle (Nueva York) Drink Kong (Roma) Double Chicken Please (Nueva York) Maybe Sammy (Sídney) 1930 (Milán) Jewel of the South (Nueva Orleans) Virtù (Tokio) Overstory (Nueva York) The Bar in Front of the Bar (Atenas) The Bellwood (Tokio) BKK Social Club (Bangkok) Nutmeg & Clove (Singapur)

No admite reservas

El local tiene varios ambientes que vale la pena explorar. La primera sala es de inspiración submarina, mientras que otra te llevará a los mismísimos clubes nocturnos de Chinatown. La última, está repleta de ilustraciones pop que parecen saltadas de una novela gráfica. Desde luego, disfrutar de un cóctel en Salmon Guru es toda una experiencia. La variedad musical, la iluminación cuidada y la vibrante atmósfera que envuelve el local hacen que todo aquel que pase por él quiera volver.

Si quieres disfrutar de Salmon Guru, recuerda que no trabajan con reservas. Las mesas se asignan según vayan llegando los comensales en el local ubicado en la calle Echegaray, 21, de domingo a jueves de 16:00 a 02:00 horas, y viernes y sábados de 16:00 a 02:30. Si no te decides por ninguna de las bebidas, algunas de las más famosas son el 'Full Moon', 'Caribbean Ship', 'Sublime', 'Salmon Sherbet' o 'Pantera Jackson'. Si te apetece, puedes disfrutar también de opciones sin alcohol y de una cuidada carta gastronómica en la que encontrarás nigiris, gyozas y hasta sando japonés.