Al Madrid le sienta bien el 'parón': notables actuaciones y descanso en Valdebebas para afrontar un calendario infernal

Generalmente, la llegada de un parón de selecciones no suele ser la mejor de las noticias en el ecosistema de los clubes. El caso del Real Madrid no es una excepción. El equipo de Xabi Alonso se marchó a la ventana internacional con la condición de líder en LaLiga, recuperando dicha posición gracias a la victoria ante el Villarreal y al 'batacazo' del Barça en el Sánchez-Pizjuán, y también en la Champions, donde suma dos victorias en dos encuentros. Además, dicho partido ante los groguets dejó la mejor versión de Vinicius en lo que va de temporada, acompañado de un Kylian Mbappé que no fallaba a su cita con el gol. En definitiva, el conjunto blanco parecía haber recuperado el vuelo tras la debacle en el Metropolitano. Pero como suele ser habitual, un inoportuno parón internacional frenaba en seco esta dinámica. Nada más lejos de la realidad, el Real Madrid finaliza esta semana y media de fútbol de selecciones realmente reforzado.

Convocados Real Madrid en el parón internacional Brasil : Vinicius, Rodrygo y Militao.

: Vinicius, Rodrygo y Militao. España : Huijsen (regreso por lesión) y Gonzalo (sub-21).

: Huijsen (regreso por lesión) y Gonzalo (sub-21). Turquía : Arda Güler.

: Arda Güler. Marruecos : Brahim.

: Brahim. Francia : Mbappé (regreso por lesión) y Camavinga.

: Mbappé (regreso por lesión) y Camavinga. Bélgica : Courtois.

: Courtois. Argentina : Franco Mastantuono (regreso por lesión).

: Franco Mastantuono (regreso por lesión). Austria: Alaba.

Desde Vinicius hasta Gonzalo

Hasta 12 futbolistas recibieron la llamada del combinado nacional hace poco más de una semana. Una cifra con la que el Real Madrid está más que acostumbrado a lidiar. Lo cierto es que gran parte de los futbolistas del conjunto blanco han estado especialmente acertados en este parón. En primer lugar, Ancelotti volvió a recurrir de los servicios de Vinicius, Rodrygo y Militao para la selección brasileña. Todos ellos permanecieron en Madrid durante la última ventana internacional de septiembre, pero el técnico italiano sí decidió contar con ellos para medirse a Corea del Sur y Japón. Rodrygo marcó dos goles y Vinicius hizo el quinto y firmó la asistencia del cuarto en la goleada de los carioca al conjunto surcoreano. Militão también fue titular y, al igual que Rodrygo, jugó todo el partido. En el encuentro ante el país del sol naciente, el combinado brasileño cayó derrotado 3-2. El '7' disputó una hora de partido, desempeñando el papel de delantero centro y dando entrada a su compañero Rodrygo. Eder Militao no se vistió de corto en este segundo choque de la gira asiática como medida de precaución en su proceso de recuperación.

Courtois disputó con Bélgica los dos encuentros de clasificación al Mundial 2026. En el primero de ellos, disputado ante Macedonia, consiguió mantener la portería a cero en el empate de su equipo. En el segundo, encajó dos goles ante Gales, pero su selección logró un triunfo importante para el devenir del grupo J. Alaba recuperó la capitanía en Austria. Fue titular y firmó la asistencia del primer gol, disputando 63 minutos de partido. En el segundo partido ante Rumanía, el central repitió titularidad, pero su equipo no pudo sumar.

La selección turca goleó a Bulgaria fuera de casa en un duelo en el que el madridista Arda Güler fue uno de los grandes protagonistas al marcar un tanto y repartir dos asistencias. En la victoria ante Georgia, el centrocampista disputó 68 minutos. Brahim disputó 79 minutos en la victoria de Marruecos frente a Baréin. Ante Congo, en un partido de clasificación para el Mundial, Marruecos consiguió la victoria en un choque en el que el futbolista blanco fue titular y jugó 81 minutos, sumando minutos y continuidad tras un arranque en el que no ha gozado de especial protagonismo bajo las órdenes de Xabi Alonso.

Hasta los menos habituales jugaron un papel destacado en la ventana internacional. Gonzalo disputó dos partidos con España sub-21, ambos en territorio nacional. El primero fue un amistoso frente a Noruega, que acabó con goleada de la selección española. Gonzalo portó el brazalete de capitán, anotó uno de los goles y repartió una asistencia. El segundo, de clasificación para el Europeo, 'la rojita' remontó ante Finlandia un partido que parecía escaparse. El delantero blanco fue decisivo, asistiendo en el tanto del empate y logrando el gol de la victoria sobre la bocina.

Exhibición y regreso de Mbappé

Incluso llegan buenas noticias a la casa blanca por parte de aquellos futbolistas que se vieron forzados a abandonar la concentración con sus respectivas selecciones por problemas físicos, debido a que ninguna de ellas supone un contratiempo importante para Xabi Alonso. En los días previos, había serias dudas en torno al estado físico de Kylian Mbappé. El francés jugó ante Uzbekistán, marcó un gol 'maradoniano' y repartió una asistencia para contribuir al triunfo del combinado galo. Sin embargo, un golpe en su tobillo maltrecho le obligó a ausentarse del segundo choque internacional ante Islandia.

Las pruebas realizadas al jugador descartan cualquier tipo de lesión importante y, presumiblemente, estará disponible en el encuentro ante el Getafe. El que completó los dos encuentros de clasificación del conjunto francés es Eduardo Camavinga. El centrocampista sigue en proceso de alcanzar su mejor versión, sumando minutos que pueden ser claves en su recuperación. Xabi ya le dio entrada en varios partidos antes del parón y ha disputado 25 y 75 minutos ante Uzbekistán e Islandia, respectivamente.

También regresó Franco Mastantuono. El argentino no disputó un solo minuto con la selección albiceleste, pero se descarta una lesión importante y se le diagnosticó una ligera fatiga muscular. En estos momentos, se desconoce si podrá ser de la partida ante el conjunto azulón, pero su presencia en el choque de Champions ante la Juventus no peligra. Dean Huijsen se suma a esta lista. El central español abandonó la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con unas molestias físicas que desembocaron en una lesión en el sóleo. Se perderá con seguridad el choque ante los azulones y podría regresar ante el conjunto italiano. Desde el club, esperan que pueda sumar minutos ante la Juventus para llegar en plenas condiciones al clásico liguero del 26 de octubre.

Descanso en Valdebebas

Otra camada importante de futbolistas de la primera plantilla ha permanecido en Madrid durante la última semana y media. Tras varios días de descanso, el equipo regresó a los entrenamientos el martes para preparar el partido ante el Getafe (domingo, 21:00 horas) y los próximos compromisos que le vienen al conjunto blanco. El miércoles 22 de octubre recibe a la Juventus en la tercera jornada de la fase liga de la Champions, días antes de afrontar el clásico liguero ante el Barça, que bien podría ser decisivo en las aspiraciones de los blancos al término de la temporada. Después visita Anfield y cierra dos semanas de máxima exigencia con la visita del Valencia.

Es por ello que este descanso habrá sido bien recibido por los futbolistas que se quedaron en Valdebebas. Aurelien Tchouaméni no recibió la llamada de Deschamps, debido a que el mediocentro vio una cartulina roja en el parón anterior y la sanción computaba para esta ventana. El francés venía siendo uno de los indiscutibles para Xabi Alonso y estos días de descanso pueden ser de gran utilidad de cara al tramo de temporada que afrontará el conjunto blanco. Jude Bellingham y Fede Valverde también han estado a las órdenes del tolosarra durante el parón internacional. Ambos no fueron convocados tras llegar a un acuerdo con sus respectivos seleccionadores. El uruguayo había estado en el punto de mira durante las últimas semanas. Sigue sin encontrar su mejor versión y, con seguridad, este descanso le habrá venido bien a uno de los futbolistas que más minutos cargan en las piernas durante las últimas temporadas.

Esta ventana también ha ayudado a que futbolistas como Alexander-Arnold o Dani Carvajal, ambos lesionados, acorten plazos en su proceso de recuperación. Ambos futbolistas regresarán antes de finalizar el mes de octubre y podrían disputar sus primeros minutos en el encuentro ante el Barça si así lo considera oportuno Xabi Alonso. Mendy completó el último entrenamiento con el grupo después de caer lesionado hace ya seis meses en la final de Copa del Rey. El francés continúa en su proceso de recuperación, pero más pronto que tarde Alonso sumará un nuevo efectivo a la zaga.