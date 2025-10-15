EDUCACIÓN
Madrid climatizará 25 escuelas infantiles en 14 municipios de la región de cara al próximo verano
El Gobierno regional destinará 900.000 euros a estas actuaciones, que comenzarán a ejecutarse en las próximas semanas
Cada mes de junio, cuando el calor empieza a apretar y aún no ha acabado el curso, emerge la polémica sobre la deficiente climatización en las aulas de los colegios e institutos. El mismo problema se vive, a menudo con menos eco, en las escuelas infantiles, con dos agravantes. El primero la edad de los alumnos del primer ciclo de Educación Infantil, entre 0 y 3 años. El segundo, el hecho de que estos centros, a diferencia de colegios e institutos, mantienen su actividad, con niños en las aulas, también durante el mes de julio.
Para paliar en parte esta situación la Consejería de Educación madrileña va a invertir 900.000 euros en climatizar 25 escuelas en 14 municipios de la región. Así lo ha anunciado hoy el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno.
La intervención en estas escuelas, explican desde la Consejería de Educación en una nota, consistirá en la instalación de unidades de aerotermia que funcionan mediante sistemas de suelo radiante-refrescante. De esta forma, detallan, se permite mantener una temperatura adecuada en las aulas tanto en invierno como en verano. Los equipos se instalarán una vez formalizados los contratos y tras el análisis de viabilidad técnica realizado para adaptar los actuales sistemas de calefacción con la nueva maquinaria. En todo caso, se mantiene desde el departamento que dirige Emilio Viciana, los trabajos comenzarán "en las próximas semanas".
Los municipios en los que se encuentran las escuelas infantiles en cuestión son Alcalá de Henares, Alcorcón, Ciempozuelos, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid capital, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes y Valdemoro.
El pasado curso, informa la consejería, entraron en servicio 20 de estos equipos en centros educativos para alumnos menores de 3 años. En aquellos en que no es posible la instalación de unidades de aerotermia por suelo radiante-refrescante, la consejería está optando por adquirir unidades de refrigeración evaporativa de bajo consumo. Hasta 200 se han instalado ya en 85 escuelas infantiles, según el Gobierno regional, que cifra en 13,3 millones de euros el dinero invertido en 300 actuaciones para combatir las altas temperaturas en aulas de todos los niveles educativos durante el pasado curso.
Recientemente, la Asamblea de Madrid rechazó tramitar, con los votos en contra de PP y Vox, una iniciativa legislativa popular para climatizar escuelas infantiles, colegios e institutos madrileños. La iniciativa, impulsada por promovida por la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y los sindicatos UGT y CCOO contaba con el respaldo de más de 70.000 firmas.
- Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
- ¿Sabes cuántos cafés costaba un piso en la Colonia del Pico de Pañuelo (Arganzuela), y cuántos costaría hoy?
- Detenida en Puente de Vallecas una mujer que estafó a una administración de loterías comprando 500 décimos
- El rincón a menos de dos horas de Madrid ideal para visitar este 12 de octubre: elegido como uno de los pueblos más bonitos de España
- La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
- Ayuso aprobará su ley del concebido no nacido antes de Semana Santa
- Servicios mínimos de Cercanías este miércoles: así aumentarán los tiempos de espera en las estaciones
- Emiliano es marquetero y tiene uno de los puestos del Mercado Cervantino que más expectación está generando: 'Me enseñó mi padre