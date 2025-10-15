Una joya del barroco madrileño escondida en pleno centro: así es la 'Capilla Sixtina' de Madrid, diseñada por 'Pedro Sánchez'

En la calle de la Puebla, junto a la corredera Baja de San Pablo, encontramos uno de los mejores ejemplos del barroco madrileño a tan solo unos metros de la Gran Vía. Fue fruto del gran desarrollo cultural que tuvo Madrid durante los reinados de Felipe II y Felipe III, tras la fijación de la capital de la Monarquía Hispánica en Madrid. La llegada de la corte a la villa atrajo impulsores de diversas corrientes artísticas a sus calles. A consecuencia del ambiente contrarreformista, fue en los edificios eclesiásticos donde encontraron el mejor vehículo para expresar sus ideas arquitectónicas, pictóricas y escultóricas.

Hablamos de la Iglesia de San Antonio de los Alemanes, uno de los pocos templos de planta elíptica del país y que ha cogido fama entre vecinos y turistas por los espectaculares frescos que la decoran, apodándola como la 'Capilla Sixtina' de Madrid.

Un templo diseñado por el arquitecto Pedro Sánchez

Su construcción comenzó en 1624, prolongándose hasta 1633. En sus inicios fue sede de la Hermandad de San Antonio de los Portugueses, al amparo del Consejo de Portugal. Más adelante, pasaría a manos de la Hermandad del Refugio. Su diseño arquitectónico fue obra del jesuita Pedro Sánchez, ayudado por Francisco Seseña y Juan Gómez de Mora. De pequeñas dimensiones -- característica típica de estas edificaciones del siglo XVII en Madrid --, destaca su gran cúpula elipsoidal y su decoración pictórica epidérmica, que cubre toda la superficie superior del edificio. El abigarrado y recargado interior contrasta con su exterior, sencillo, de paredes rectos y construido a base de ladrillo y sillería de granito y caliza procedente de la Sierra de Madrid.

Uno de los frescos que decoran el techo de San Antonio de los Alemanes. / Living Madrid

El templo ofrece visitas guiadas con recorrido completo por el museo de la Hermandad del Refugio, la sacristía, donde se puede contemplar el primer retablo de la iglesia; la propia iglesia y la cripta. Durante el trayecto se pueden contemplar diversas obras artísticas de gran valor. El horario de visitas es el siguiente:

Visita combinada con San Plácido:

San Antonio de los Alemanes: Mar - Sáb: 10:00 - 18:00 h. Domingo: 13:00 - 16:00 h

San Plácido: Mar - Sáb: 10:30 - 14:00 h / 15:00 - 17:30 h. Domingo: 13:00 - 16:00 h

Visita guiada por los Hermanos del Refugio:

Mar - Sáb: 10:30 h / 11:30 h / 12:30 h

Visita gratuita (previa reserva online): Domingos: 15:00 h

El precio de la entrada es de 12 euros.