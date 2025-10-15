Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huelga 15 de octubre por Gaza en Madrid, hoy en directo: servicios mínimos, carreteras cortadas, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos

Manifestación por Palestina en Madrid.

Manifestación por Palestina en Madrid. / FERNANDO VILLAR / EFE

Marina Armas

Marina Armas

Madrid

Este miércoles 15 de octubre se celebra una huelga general en toda España convocada por varios sindicatos en apoyo al pueblo palestino y en protesta contra el "genocidio en Gaza".

La jornada, que afectará tanto al ámbito laboral como educativo, combina paros de dos horas y una huelga de 24 horas según el turno de trabajo, con manifestaciones previstas en decenas de ciudades.

