En Directo
MINUTO A MINUTO
Huelga 15 de octubre por Gaza en Madrid, hoy en directo: servicios mínimos, carreteras cortadas, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
Plan de paz para Gaza, en directo: última hora del acuerdo de Trump, bombardeo de Israel y entrega de rehenes
Este miércoles 15 de octubre se celebra una huelga general en toda España convocada por varios sindicatos en apoyo al pueblo palestino y en protesta contra el "genocidio en Gaza".
La jornada, que afectará tanto al ámbito laboral como educativo, combina paros de dos horas y una huelga de 24 horas según el turno de trabajo, con manifestaciones previstas en decenas de ciudades.
Concentraciones en Alcalá, Torrejón, San Fernando y Coslada
Un total de cuatro concentraciones se desarrollarán en las localidades de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Coslada este miércoles para manifestar su "oposición frontal al genocidio que Israel está perpetrando en la Franja de Gaza".
Se realizarán cuatro concentraciones de 10 a 12 horas en Alcalá de Henares (plaza de Cervantes), Torrejón de Ardoz (plaza Mayor), San Fernando de Henares (plaza España) y Coslada (Margarita Nelken).
Por otro lado, los paros tendrán lugar de 2 a 4 de la madrugada en los turnos de noche, de 10 a 12 horas en los turnos de mañana y partidos, y de 17 a 19 horas en los turnos de tarde.
Los servicios mínimos en educación
En Educación, en todos los centros docentes deberá estar el director y el jefe de estudios (en su ausencia, el secretario). Para los que cuenten con segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, además, se establece un maestro por cada 50 alumnos o fracción, y en los centros con Educación Secundaria Obligatoria o Ciclos Formativos de Grado Básico, un profesor más por cada 90 alumnos de estas enseñanzas o fracción.
En centros ordinarios que atiendan a alumnos con necesidades educativas especiales, además de los establecidos con carácter general, tendrá que haber un maestro o profesor por cada 25 alumnos con dichas necesidades o fracción y un tercio del personal no docente con atención directa a los alumnos.
Servicios mínimos en los hospitales
En cuanto a Sanidad, los centros hospitalarios contarán, en líneas generales, con unos servicios mínimos que se corresponden con el personal que presta servicios en sábados, domingos y/o festivos y personal con guardia programada el día de la huelga para atender todas las actividades sanitarias urgentes, aunque algunas unidades contarán con mínimos adicionales. En cualquier caso, los servicios mínimos no podrán superar el 35 % del total de los efectivos existentes en cada Gerencia.
Los centros de salud abrirán con un número suficiente de profesionales para prestar la atención no demorable a la población de referencia, en el propio Centro de Salud y en el domicilio del paciente, a fin de evitar que la presión asistencial colapse los servicios de urgencia de los centros hospitalarios.
Servicios mínimos en la Comunidad: 80% en Metro, 75% en Cercanías y 30% en EMT
La Comunidad de Madrid ha fijado unos servicios mínimos de cara a la jornada de huelga general convocada este miércoles en protesta contra el "genocidio en Gaza" que contempla la garantía de funcionamiento de los servicios esenciales en la región, con un 80% de trenes de Metro en circulación en hora punta, 50% en hora valle, y el 30% de las líneas de autobús de la EMT, entre otras. Por su lado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado un 75% en hora punta y un 50% en valle en Cercanías.
Delegación de Gobierno en Madrid informa de la manifestación estudiantil
Delegación de Gobierno en Madrid informa de la concentración de la tarde
Huelga estudiantil y manifestaciones
El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga de 24 horas en institutos y universidades, con manifestaciones a las 12:00 horas en más de 40 ciudades y una gran marcha en Madrid entre Atocha y Sol. En la capital, también habrá otra concentración a las 19:00 horas que culminará en Callao. Los centros educativos no pueden sancionar las ausencias justificadas por la participación en la huelga, aunque se recomienda comunicarlo previamente.
Cercanías Madrid advierte de los paros
Los sindicatos llaman a concentrarse en los centros de trabajo por Palestina
Los sindicatos CCOO y UGT llaman a todos los trabajadores a concentrarse en sus centros de trabajo, tanto públicos como privados, para exigir "el fin del genocidio en Palestina y una paz justa y duradera".
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, asistirán a la concentración que tendrá lugar frente a la puerta del Hospital Niño Jesús de Madrid.
Huelga de 24 horas y paros parciales
La convocatoria de la huelga general de 24 horas ha sido registrada por la Confederación General del Trabajo (CGT), Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase (ASC) y Confederación Intersindical, y cuenta con el apoyo de colectivos como Madrid por Palestina y la Asociación Hispano-Palestina.
Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO han convocado paros parciales de dos horas por turno, de 10:00 a 12:00 horas por la mañana, de 17:00 a 19:00 por la tarde y de 2:00 a 4:00 por la noche.
- La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
- Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
- Emiliano es marquetero y tiene uno de los puestos del Mercado Cervantino que más expectación está generando: 'Me enseñó mi padre
- El rincón a menos de dos horas de Madrid ideal para visitar este 12 de octubre: elegido como uno de los pueblos más bonitos de España
- ¿Sabes cuántos cafés costaba un piso en la Colonia del Pico de Pañuelo (Arganzuela), y cuántos costaría hoy?
- ¿Es verdad que hay empujadores en el Metro de Madrid como en el de Japón por el cierre de la línea 6?
- Adiós a un torero histórico: Madrid saca por la puerta grande a Morante en su última tarde
- Ayuso aprobará su ley del concebido no nacido antes de Semana Santa