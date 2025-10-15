Huelga 15 de octubre por Gaza en Madrid, hoy en directo: servicios mínimos, carreteras cortadas, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos

Concentraciones en Alcalá, Torrejón, San Fernando y Coslada

Un total de cuatro concentraciones se desarrollarán en las localidades de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Coslada este miércoles para manifestar su "oposición frontal al genocidio que Israel está perpetrando en la Franja de Gaza".

Se realizarán cuatro concentraciones de 10 a 12 horas en Alcalá de Henares (plaza de Cervantes), Torrejón de Ardoz (plaza Mayor), San Fernando de Henares (plaza España) y Coslada (Margarita Nelken).

Por otro lado, los paros tendrán lugar de 2 a 4 de la madrugada en los turnos de noche, de 10 a 12 horas en los turnos de mañana y partidos, y de 17 a 19 horas en los turnos de tarde.