El Hospital de Móstoles, pionero en España en tratar miomas por termoablación con microondas y acelerar la recuperación

Hace algo menos de un año, el Hospital Universitario de Móstoles empezó a abordar una técnica distinta para el tratamiento de miomas, tumores en el útero que suponen la patología benigna más frecuente en mujeres. Se calcula que en torno a un 50% de mujeres los tienen. No siempre es necesario tratarlos. Pero en el caso de tener que hacerlo, en este centro hospitalario se empezó a pensar en una técnica menos invasiva y que permitiera de esa forma una recuperación más rápida, la termoablación por microondas, un procedimiento ya ampliamente empleado en cánceres de hígado, tiroides, pulmón y mama.

Desde entonces se ha tratado con éxito a 14 mujeres. Tal y como explica Carmen Martín-Ordanza, jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital mostoleño, entre las principales ventajas de esta técnica está la rápida recuperación. "La mayor parte de las mujeres en los estudios que se han publicado se incorporan al día siguiente o a los dos días a su actividad y a su vida laboral normal", señala. Aunque no todas las mujeres son candidatas, la intervención permite, además, una rápida corrección de los síntomas, sobre todo del sangrado, al mes de su aplicación.

El procedimiento consiste en tratar los miomas uterinos mediante la introducción de una aguja de microondas a través de la vagina bajo control ecográfico. El calor generado por ondas de microondas permite destruir los miomas, de manera que en una misma sesión se pueden atender varios. "Está descrito que la mayor parte de los miomas experimentan una disminución importante de volumen entre los seis y los 12 meses", describe Martín-Ordanza. "Al cabo de un año esa reducción de tamaño puede llegar a ser de más del 70% e incluso se ha descrito su desaparición completa si se trata de miomas muy pequeños".

La mayoría de los miomas no reciben tratamiento, por lo general, solo cuando producen sangrado o sean muy grandes y puedan comprimir órganos vecinos o afectar a la fertilidad de la mujer se procede a erradicarlos. En relación con esto último, además, la termoablación con microondas ofrece ventajas en el caso de mujeres con esterilidad asociada a esta patología, pues si están pendientes de un tratamiento de fertilidad, no demora la transferencia embrionaria. Una paciente a la que se haya aplicado esta intervención puede someterse a un tratamiento de reproducción asistida a los cuatro meses, frente a los entre seis y nueve meses que se recomienda esperar en el caso de una eliminación quirúrgica de los miomas.

La termoablación con microondas se realiza en régimen de cirugía mayor ambulatoria y se asocia con un grado de complicaciones y de morbilidad muy bajo. Alternativas como la laparoscopia o la laparotomía requieren un ingreso hospitalario de dos o tres días y, sobre todo, una posterior recuperación de entre dos y seis semanas. Y frente a otros métodos también mínimamente invasivos como la radiofrecuencia, trasladan desde la Consejería de Sanidad, la termoablación "produce una quemadura mucho más homogénea, una desvascularización de los vasos que nutren al mioma y la eliminación de los receptores hormonales asociados al mismo".

El Hospital de Móstoles es pionero desde hace casi un año en estas intervenciones. De hecho, se está formando allí en el procedimiento a profesionales de otros centros, públicos y privados, de la Comunidad de Madrid y de otras regiones como Canarias, Cataluña, Galicia y País Vasco.