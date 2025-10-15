El Gobierno prepara inversiones en la red eléctrica en Andalucía y Castilla-La Mancha para derivar electricidad a Madrid

La necesidad de Madrid de contar con más suministro de energía eléctrica para afrontar tanto sus desarrollos urbanísticos como para proyectos industriales -sobre todo centros de datos- ha llevado al Gobierno a preparar un plan para desviar electricidad generada por fuentes renovables desde Andalucía y Castilla-La Mancha. Para conseguir ese objetivo, contempla tres alternativas que en todo caso incluye inversiones en infraestructuras en esas dos comunidades autónomas, según se recoge en la “Propuesta de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica” para el período 2025-2030 publicada por el Ministerio de Transición Ecológica.

El documento, sometido ahora a un período de consulta pública y alegaciones, advierte que esta planificación es necesaria para poder integrar “todo el potencial de generación renovable en el horizonte 2030”. En caso contrario, “será necesario incluir un elevado contingente de generación térmica, con el consiguiente aumento de emisiones”. Uno de los objetivos prioritarios de este plan es la “maximización de redes en Madrid”, que forma parte de las tres alternativas a estudio. En la actualidad, la capacidad de la red eléctrica madrileña está saturada en un 82 %, según un informe reciente con los datos de las eléctricas.

La denominada alternativa 1 plantea “la repotenciación de ejes internos de la Comunidad de Madrid para aliviar las cargas de éstos ante el importante flujo de energía que procede de otras comunidades exportadoras de energía”. Para garantizar ese flujo recoge actuaciones para la integración de renovables y almacenamiento en los ejes Extremadura-Centro y Sur Centro. En Córdoba, se planean cambios de conductor de líneas y un nuevo eje “para conectar nueva generación renovable, instalaciones de almacenamiento y reforzar la conexión Andalucía-Castilla-La Mancha-Comunidad de Madrid, facilitando la integración y transporte de energías renovables hacia zonas de alto consumo”.

Grandes flujos

En Castilla-La Mancha se prevé reforzar la conexión entre las tres comunidades autónomas a través de un corredor con un conjunto de actuaciones para “por un lado, acomodar la necesidad de grandes flujos de energía renovable desde Andalucía y Castilla La Mancha hacia Madrid, y, por otro, integrar nueva energía renovable en las provincias de Ciudad Real, Albacete y Cuenca”. Para ello, se proyecta el nuevo eje Manzanares-Manchega-Belinchón y las nuevas subestaciones Montalbanejo, Barataria, Albaceteña y Casas, así como el cambio de conductor de los ejes Picón-Aceca, Aceca-Carroyuelas, Aceca-La Sagra y La Sagra-Pinto Ayuden. Además, se conectan entre sí las provincias de Ciudad Real y Albacete, por medio del eje Manzanares-Manchega-Romica.

Alternativa 2 de Transición Ecológica para reforzar la red eléctrica de Madrid / EPE

La alternativa 2 es la que sobre el papel recoge más inversiones directas en Madrid, reforzando la red de 400 kV y 220 kV “con nuevas líneas y ejes para facilitar la conexión de nuevos consumidores conectados a la red de transporte y dar apoyo a la red de distribución, mejorando la redistribución de los flujos de energía en la zona sin ocasionar sobrecargas”. En Castilla-La Mancha involucra nuevas actuaciones asociadas al anillo de Madrid, como una nueva subestación de Marchamalo y el nuevo doble circuito Marchamalo-Santa Cruz de la Zarza, además de los de Aceca-Mesa Ocaña y Huelves-Mesa Ocaña. Incluye otra nueva subestación en Saceruela y los nuevos ejes de doble circuito Picón-Aceca y Saceruela-Camarena.

Subestaciones

En Andalucía, “con el objetivo de acomodar los flujos de energía renovable hacia Madrid”, la alternativa 2 también recoge la nueva subestación de Córdoba y la de Peñarroya, junto con un eje de doble circuito Peñarroya-Córdoba-Maguilla.

Finalmente, la alternativa 3 recoge en Castilla-La Mancha nuevas subestaciones como las de Villanueva del Rey, Manchega, Montalbanejo, Barataria, Albaceteña, Casas y Picón, junto con el nuevo doble circuito Guadalquivir Medio-Manzanares. En Andalucía se prevé un nuevo eje para reforzar la red de transporte de Jaén, “tradicionalmente deficitaria en infraestructuras eléctricas, que permitirá aumentar el mallado de la red entre Andalucía y Castilla-La Mancha”; para ello se propone una nueva subestación en Úbeda y un eje de doble circuito Baeza-Úbeda-Manzanares.